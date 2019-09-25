Росстат сообщил об отсутствии роста цен на протяжении двух месяцев

Росстат сообщил об отсутствии роста цен на протяжении двух месяцев

Последние два месяца в России отсутствует рост потребительских цен, следует из данных Росстата. За последние девять недель инфляция три раза была нулевой и шесть раз фиксировалась дефляция

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Рост потребительских цен за неделю, 17–23 сентября, оказался нулевым после трех недель дефляции на уровне 0,1%, сообщил Росстат.

Цены не растут на протяжении последних девяти недель: инфляция уже три раза была нулевой, и шесть раз цены уходили в минус — на 0,1%, следует из данных госстатистики. В последний раз потребительские цены выросли на неделе с 16 по 22 июля — на 0,1%.

Годовая инфляция в августе замедлилась до 4,3% с 4,6% в июле.

Слабый спрос и замедление потребкредитования

Минэкономразвития ожидает замедления годовой инфляции ниже 4-процентного целевого показателя Банка России в октябре. По мнению главы министерства Максима Орешкина, это «открывает пространство для действий денежно-кредитной политики».