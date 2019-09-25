Росстат сообщил об отсутствии роста цен на протяжении двух месяцев

Банк России уже снизил ключевую ставку до минимума с 2014 года — 7% годовых. Главная причина продолжающегося замедления инфляции — слабый потребительский спрос, считает регулятор. Динамика розничной торговли слабая: в августе показатель вырос на 0,8% после 1,1% в июле (.pdf).
Инфляция продолжает снижаться из-за уменьшения цен на плодоовощную продукцию, отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Морковь и лук репчатый подешевели за прошлую неделю на 3,7%, картофель — на 2,9%, капуста — на 2,7%, яблоки — на 2,5%, следует из данных Росстата. В целом цены на овощи и фрукты снизились на 1,7%.
Дезинфляционный тренд в ближайшие кварталы сохранится на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита, считает Минэкономразвития. Инфляция по итогам года окажется на уровне 3,6–3,8%, прогнозирует ведомство. В ЦБ не исключают, что инфляция может уйти ниже целевого уровня 4% до конца 2019 года.
В первом квартале 2020 года инфляция опустится ниже 3%, сообщил президенту Владимиру Путину Максим Орешкин сегодня в ходе совещания главы государства с членами правительства. «Она (инфляция. — РБК) снижается даже быстрее тех ожиданий, которые я озвучивал в июле этого года», — сказал Орешкин.
Путин сказал, что одной из причин снижения инфляции является «подкрутка макроэкономических показателей» со стороны ЦБ в ожидании вливания в экономику 700 млрд руб., которое задерживается из-за низких темпов освоения средств по реализации нацпроектов.
«Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот «навес» (деньги, вовремя не потраченные на нацпроекты. — РБК), который образовался в результате недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 млрд немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей», — сказал президент.
По состоянию на 13 сентября уровень кассового освоения расходов на нацпроекты составил 47%, говорил РБК источник в Минфине. Всего на реализацию нацпроектов в 2019 году из федерального бюджета планируется направить почти 1,8 трлн руб., сообщал Минфин на прошлой неделе.
Неравномерные бюджетные расходы
Прогноз номинального роста расходов федерального бюджета на 2019 год — 9%, а за январь—июль этот рост профинансирован только на 2,5%, отметила Орлова.
«Видно, что темпы роста бюджетных расходов существенно отстают от годового плана», — сообщила экономист. Это означает, что в последнем квартале года следует ждать ускорения бюджетного финансирования, а это, в свою очередь, может создать «сильную разбалансировку» в динамике инфляции.
ЦБ выстраивал свою политику, исходя из 9-процентного роста бюджетных расходов, продолжила она. «С точки зрения предсказуемости инфляции — это большая проблема, если расходы финансируются неравномерно», — сообщила Орлова.