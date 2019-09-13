ЦБ не исключил падения инфляции ниже 4% до конца года

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Банк России не исключает, что инфляция может замедлиться и упасть ниже целевого уровня в 4% до конца 2019 года. Об этом журналистам заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Базовый сценарий — 4–4,5%, но наш анализ показывает, что устойчивые компоненты инфляции где-то около 4%. Безусловно, на инфляцию влияют часто <...> конъюнктурные факторы, краткосрочные факторы, временные факторы. И они могут повлиять на инфляцию до конца года. И мы не исключаем, что она может уйти ниже 4%», — сказала глава Банка России в кулуарах форума АБР «Банки России — XXI век».

По словам Набиуллиной, в прогноз регулятора заложены как проинфляционные, так и дезинфляционные факторы. Например, Банк России не исключает, что во втором полугодии 2019 года может произойти «компенсация отставания» бюджетных расходов. Если это состоится, то это ускорит инфляцию, а если нет — замедлит, пояснила глава ЦБ. Такой же эффект, по словам Набиуллиной, может оказать динамика цен на плодоовощную продукцию.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года окажется на уровне 3,6–3,8%.

На прошлой неделе ЦБ опустил ключевую ставку в третий раз подряд — до 7%, что стало минимумом с 2014 года. Он также снизил прогноз по инфляции на конец года до 4–4,5% с 4,2–4,7% и ухудшил ожидания по экономическому росту в 2019 году.