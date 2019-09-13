ЦБ не исключил падения инфляции ниже 4% до конца года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 12:49
Топ-менеджер РЖД возглавил одного из крупнейших подрядчиков монополии Бизнес, 14:54 В парижском Центре Помпиду посетитель ударил ножом картину Общество, 14:52 Google заплатила ₽700 тыс. штрафа за отказ фильтровать запрещенные ссылки Технологии и медиа, 14:52 Финалист US Open Медведев заявил о недостатке теннисных кортов в России Спорт, 14:44 Песков назвал заслуживающей внимания идею Грефа о сокращении полицейских Экономика, 14:43 Песков сообщил об осведомленности Кремля об обысках у ФБК в регионах Политика, 14:42 В Кремле оценили призыв Зеленского продлить антироссийские санкции Политика, 14:36 Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе Общество, 14:33 Когда Bitcoin снова подорожает: основатель Fundstrat дал ответ Крипто, 14:28 Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Общество, 14:24 Компания пессимистов: почему в рост Broadcom не верит даже руководство Quote, 14:17 Основатель почтового сервиса ответил на требование ФСБ о блокировке Технологии и медиа, 14:09 ЦБ не исключил падения инфляции ниже 4% до конца года Финансы, 14:08 На Филиппинах из-за землетрясения эвакуировали резиденцию президента Общество, 14:08
Финансы ,  
0 
ЦБ не исключил падения инфляции ниже 4% до конца года
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Банк России не исключает, что инфляция может замедлиться и упасть ниже целевого уровня в 4% до конца 2019 года. Об этом журналистам заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Базовый сценарий — 4–4,5%, но наш анализ показывает, что устойчивые компоненты инфляции где-то около 4%. Безусловно, на инфляцию влияют часто <...> конъюнктурные факторы, краткосрочные факторы, временные факторы. И они могут повлиять на инфляцию до конца года. И мы не исключаем, что она может уйти ниже 4%», — сказала глава Банка России в кулуарах форума АБР «Банки России — XXI век».

По словам Набиуллиной, в прогноз регулятора заложены как проинфляционные, так и дезинфляционные факторы. Например, Банк России не исключает, что во втором полугодии 2019 года может произойти «компенсация отставания» бюджетных расходов. Если это состоится, то это ускорит инфляцию, а если нет — замедлит, пояснила глава ЦБ. Такой же эффект, по словам Набиуллиной, может оказать динамика цен на плодоовощную продукцию.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года окажется на уровне 3,6–3,8%.

На прошлой неделе ЦБ опустил ключевую ставку в третий раз подряд — до 7%, что стало минимумом с 2014 года. Он также снизил прогноз по инфляции на конец года до 4–4,5% с 4,2–4,7% и ухудшил ожидания по экономическому росту в 2019 году.

Теги: Центробанк, Эльвира Набиуллина, инфляция
Материалы по теме
Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре
Экономика
ЦБ объяснил замедление инфляции дешевыми овощами
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter