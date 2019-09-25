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Орешкин сообщил об ожидаемом падении годовой инфляции в октябре ниже 4%

Минэкономразвития ожидает, что годовая инфляция в октябре опустится ниже 4%. Об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин в рамках правительственного часа в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

По его словам, необходимо проводить структурную кредитную политику, которая поспособствует «перераспределению кредитного предложения от необеспеченного потребительского кредитования в пользу корпоративного и ипотечного».

Сейчас, добавил Орешкин, правительству удалось добиться минимизации дефицита бюджета. «В совокупности с падением инфляции ниже целевого уровня 4%, который мы ожидаем в октябре, [это] открывает пространство для действий денежно-кредитной политики», — сказал он.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года окажется на уровне 3,6–3,8%, в сентябре ведомство говорило о возможной нулевой инфляции. В Банке России также не исключили, что инфляция может замедлиться и упасть ниже целевого уровня в 4% до конца 2019 года.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в прогноз регулятора заложены как проинфляционные, так и дезинфляционные факторы. Если во втором полугодии произойдет «компенсация отставания» бюджетных расходов, то инфляция ускорится, если же нет, то замедлится. Набиуллина отметила, что так же может повлиять на уровень инфляции и динамика цен на овощи.

Теги: инфляция, Максим Орешкин, новости РБК
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