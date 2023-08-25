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Война санкций ,  
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Reuters узнал о новых условиях России для уходящих с рынка компаний

Reuters: Россия требует дополнительные скидки от уходящих с рынка компаний
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Война санкций
От некоторых иностранных компаний, намеренных покинуть российский рынок, Россия требует дополнительных скидок на активы. В Минфине пояснили Reuters, что может корректировать цену во время продажи
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Россия требует дополнительных скидок на активы, которые иностранные компании хотят продать при уходе с российского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Руководители иностранных компаний отмечают, что российские требования постоянно ужесточаются и соблюдать их становится все труднее. Они уже потеряли более $80 млрд от операций из-за списаний и упущенной выгоды

Москва требует 50% скидки и взнос в российский бюджет в размере не менее 10% от цены сделки. По данным источников Reuters, некоторые компании сталкиваются с необходимостью предоставить дополнительные скидки на активы.

Минфин России в письменном ответе Reuters заявил, что может корректировать оценки в процессе продажи. «Цена может измениться только в том случае, если комиссия укажет на неправильную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса», — говорится в сообщении.

Источник на финансовом рынке, работающий с компаниями, покидающими Россию, сказал, что комиссия отказывается одобрить сделки, так как оценка, по ее мнению, должна быть на 20-30% ниже. «Это черный ящик», — отметил собеседник агентства.

Другой источник, который работает над сделками слияния и поглощения с иностранными компаниями, сказал, что сделки на сумму более $100 млн подвергаются особому риску быть отклоненными.

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Иностранные компании для выхода с рынка России должны получить разрешение специальной комиссии Минфина. Источники РБК отмечали, что ведомство опирается на четыре критерия:

  • независимая оценка активов;
  • продажа актива со скидкой не менее 50% от стоимости, определенной независимой оценкой;
  • рассрочка платежа для покупателя на один-два года либо уплата добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы осуществляемой сделки;
  • формирование ключевых показателей эффективности (KPI) для новых собственников.

В апреле Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что зарубежные компании, намеревающиеся покинуть российский рынок, также будут обязаны заплатить разовый сбор со сверхприбыли.

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