Siemens обязали выплатить неустойку в 6 млн руб. в день из-за «Сапсанов»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы решил взыскать с немецкой Siemens Mobility неустойку в размере более 6 млн руб. за каждый день неисполнения решения суда по отказу поставить 13 высокоскоростных поездов «Сапсан», передает «РИА Новости».

В конце февраля суд признал отказ от исполнения договора незаконным, следует из материалов дела в картотеке суда. В апреле жалоба Siemens была отклонена, после чего это решение вступило в силу. Агентство пишет, что РЖД просил о взыскании неустойки в размере 30 млн руб. в день.

Siemens в марте подавала жалобу в Верховный суд России, пытаясь опротестовать запрет на рассмотрение споров по договорам с ОАО «РЖД» за рубежом.

В марте прошлого года в РЖД сообщили о приостановке контракта на закупки «Сапсанов», а в мае Siemens объявила о своем решении уйти из России. В РЖД тогда заявили, что обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» «будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга».