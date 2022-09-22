«Ведомости»: РЖД потратит на закупку поездов «Ласточка» 67,5 млрд руб. за три года

РЖД до 2025 года потратит 67,5 млрд руб. на закупку поездов «Ласточка»

Общая инвестпрограмма РЖД на следующие три года может достигнуть рекордных 4,4 трлн руб., сообщает газета

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

«Российские железные дороги» (РЖД) в течении трех лет закупят у группы «Синара» пассажирские электропоезда «Ласточка» на 67,5 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сентябрьские материалы к проекту инвестпрограммы РЖД на 2023–2025 гг.

«Холдинг СТМ» («Синара — транспортные машины») действительно ведет переговоры с РЖД о поставках «Ласточек» в 2023–2025 годах. В частности, в 2023 году планируется к поставке 23 электропоезда пятивагонной комплектации», — сообщил газете представитель СТМ.

Представитель РЖД уточнил, что госмонополия в 2021 году купила 145 вагонов электропоездов «Ласточка», в 2022 году планирует приобрести 28 составов, или 140 вагонов, из них завод-изготовитель уже поставил 18 составов.

Предыдущая версия инвестпрограммы РЖД предполагала покупку «Ласточек» только в 2023 году и менее чем на 1 млрд руб. Но в следующие два года РЖД собиралась потратить чуть более 20 млрд руб. на скоростные поезда. Теперь от этих планов отказались, следует из документа.

Общая инвестпрограмма РЖД на следующие три года может достигнуть рекордных 4,4 трлн руб., из которых 1,23 трлн руб. планируется вложить в 2023 году, 1,5 трлн руб. — в 2024-м и 1,66 трлн руб. — в 2025-м.

Электропоезда «Ласточка» производятся на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме с 2014 года, поставки РЖД начались с 2015-го. Завод серийно выпускает «Ласточки» для внутригородского и пригородного сообщения на маршрутах до 200 км. На сети РЖД сейчас курсирует около 1200–1300 вагонов «Ласточек» 28 различных модификаций. Локализация производства этих электропоездов составляет около 87%.

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«Ласточки» были построены на платформе электропоезда Siemens Desiro. Дочка немецкой компании «Сименс Мобильность» долгое время обслуживала поезда, однако в начале марта Siemens приостановила работу в России. Свой уход из страны компания связала с западными санкциями против России.

После этого в РЖД пообещали продолжить техническое обслуживание поездов. «Техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга РЖД», — заявили в компании.

Siemens работала в России с 1852 года — тогда компания занималась прокладкой телеграфных линий. По данным FT, на Россию приходилось около 1% всех продаж конгломерата. В головной компании концерна в России — ООО «Сименс» — работали около 2,7 тыс. сотрудников, оборот в 2020 финансовом году составил €723 млн.