РЖД после ухода Siemens продолжит обслуживание «Ласточек» и «Сапсанов»
«Российские железные дороги» продолжат техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» после ухода из России немецкой Siemens, сообщили РБК в пресс-службе РЖД.
«Техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга РЖД», — уточнили в компании.
Немецкая компания Siemens и ее «дочка» «Сименс Мобильность» объявили об уходе из России и выходе из совместных предприятий с РЖД 12 мая. «Сименс Мобильность» создала в России сеть депо для обслуживания и ремонта поездов «Сапсан» и «Ласточка», а ее дочерние предприятия производят преобразователи частоты и тяговые электродвигатели. Свой уход из страны компания связала с западными санкциями против России.
В начале марта Siemens приостановила поставки в Россию и работу всех новых бизнес-проектов. 22 марта председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров сообщил, что компания уведомила их о приостановке контракта на покупку «Сапсанов». При этом, по его словам, электропоезда «Ласточка» «импортозамещены практически на 88 с лишним процентов».
Siemens работала в России с 1852 года — тогда компания занималась прокладкой телеграфных линий. По данным FT, на сегодняшний день на Россию приходится около 1% всех продаж конгломерата. В головной компании концерна в России — ООО «Сименс» — работают около 2,7 тыс. сотрудников, оборот в 2020 финансовом году составил €723 млн.
Как уточнял РБК главный редактор Rollingstock Сергей Белов, прекращение поставок «Сапсанов» вряд ли будет критичным, а российская сторона сможет преодолеть проблемы производства и переориентации поставок в течение года. «Текущая ситуация создает все предпосылки для реализации широкомасштабной программы строительства ВСМ [высокоскоростных магистралей] в России, по опыту Китая, как сильной меры по поддержке экономики», — заявил эксперт.
По его словам, производящий «Ласточки» и электровозы завод «Уральские локомотивы» работает более десяти лет и обеспечен достаточно высокий уровень локализации, а значительная часть интеллектуальных прав уже принадлежит российской стороне.