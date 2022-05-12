РЖД после ухода Siemens продолжит обслуживание «Ласточек» и «Сапсанов»

В России Siemens участвовала в производстве, а также занималась обслуживанием поездов «Сапсан» и «Ласточка». В РЖД обещали продолжить техническое обслуживание поездов после ухода немецкого концерна

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Российские железные дороги» продолжат техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» после ухода из России немецкой Siemens, сообщили РБК в пресс-службе РЖД.

«Техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга РЖД», — уточнили в компании.

Немецкая компания Siemens и ее «дочка» «Сименс Мобильность» объявили об уходе из России и выходе из совместных предприятий с РЖД 12 мая. «Сименс Мобильность» создала в России сеть депо для обслуживания и ремонта поездов «Сапсан» и «Ласточка», а ее дочерние предприятия производят преобразователи частоты и тяговые электродвигатели. Свой уход из страны компания связала с западными санкциями против России.

В начале марта Siemens приостановила поставки в Россию и работу всех новых бизнес-проектов. 22 марта председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров сообщил, что компания уведомила их о приостановке контракта на покупку «Сапсанов». При этом, по его словам, электропоезда «Ласточка» «импортозамещены практически на 88 с лишним процентов».

Siemens работала в России с 1852 года — тогда компания занималась прокладкой телеграфных линий. По данным FT, на сегодняшний день на Россию приходится около 1% всех продаж конгломерата. В головной компании концерна в России — ООО «Сименс» — работают около 2,7 тыс. сотрудников, оборот в 2020 финансовом году составил €723 млн.

Читайте на РБК Pro Pro Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Статьи Pro Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Кейсы Pro Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Статьи Pro Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов Статьи Pro Как иностранный бизнес «рубит» ИТ-инфраструктуру российским филиалам Как иностранный бизнес «рубит» ИТ-инфраструктуру российским филиалам Инструкции Pro Как отказаться от западной системы управления персоналом Как отказаться от западной системы управления персоналом Инструкции Pro Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Инструкции Pro Как правильно оформить сотрудника на удаленке Как правильно оформить сотрудника на удаленке Инструкции

Как уточнял РБК главный редактор Rollingstock Сергей Белов, прекращение поставок «Сапсанов» вряд ли будет критичным, а российская сторона сможет преодолеть проблемы производства и переориентации поставок в течение года. «Текущая ситуация создает все предпосылки для реализации широкомасштабной программы строительства ВСМ [высокоскоростных магистралей] в России, по опыту Китая, как сильной меры по поддержке экономики», — заявил эксперт.

По его словам, производящий «Ласточки» и электровозы завод «Уральские локомотивы» работает более десяти лет и обеспечен достаточно высокий уровень локализации, а значительная часть интеллектуальных прав уже принадлежит российской стороне.