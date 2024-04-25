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Война санкций ,  
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Кремль отнесся к решению Канады по российскому титану с пониманием

Кремль объяснил использование российского титана в Airbus конкурентоспособностью
Сюжет
Война санкций
В Кремле с пониманием отнеслись к разрешению на использование Airbus российского титана вопреки санкциям, заявил Песков. По его словам, ряд компаний «с трудом сохраняют конкурентоспособность» при отказе от российской продукции
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

В Кремле понимают избирательный подход западных стран к санкциям в сферах, где отказ от российской продукции влияет на конкурентоспособность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал разрешение Канады на использование российского титана в производстве самолетов Airbus.

«Мы понимаем избирательный подход, мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и других регионов с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции. В таких случаях западники действуют гибко, не обращая внимания на условности», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Крупнейшим мировым производителем титана является российская корпорация «ВСМПО-Ависма». Осенью 2023 года она попала под санкции США, позднее — Канады. Причиной ограничений назывался выпуск продукции для военной отрасли России. В декабре 2022 года авиастроительная компания Airbus объявила об отказе от поставок российского титана. Reuters со ссылкой на источники предупреждал о «годах» сертификации новых поставщиков из США и Японии по аэрокосмическим стандартам.

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Юлия Овчинникова
Россия Канада Дмитрий Песков титан Airbus санкции
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Канада разрешила Airbus использовать российский титан вопреки санкциям
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