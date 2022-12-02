Airbus решил отказаться от титана из России через несколько месяцев
Компания Airbus откажется от поставок титана из России в течение нескольких месяцев. Об этом директор Airbus Defence & Space Майкл Шеллхорн, слова которого приводит Reuters.
«Мы находимся в процессе отхода от России, когда речь заходит о титане. Это вопрос [нескольких] месяцев, а не лет», — сказал Шеллхорн на брифинге по устойчивому развитию компании.
Он отметил, что это «относительно сложный процесс», в том числе из-за сертификации, но заверил, что отказ от сырья из России все равно произойдет.
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