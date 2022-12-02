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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Бизнес ,  
0 

Airbus решил отказаться от титана из России через несколько месяцев

Директор Airbus заявил, что компания откажется от титана из России через несколько месяцев

Компания Airbus откажется от поставок титана из России в течение нескольких месяцев. Об этом директор Airbus Defence & Space Майкл Шеллхорн, слова которого приводит Reuters.

«Мы находимся в процессе отхода от России, когда речь заходит о титане. Это вопрос [нескольких] месяцев, а не лет», — сказал Шеллхорн на брифинге по устойчивому развитию компании.

Он отметил, что это «относительно сложный процесс», в том числе из-за сертификации, но заверил, что отказ от сырья из России все равно произойдет.

Материал дополняется.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Airbus титан Россия отказ
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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