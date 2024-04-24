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Война санкций ,  
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Антонов объяснил стремлением доминировать антироссийские санкции США

Антонов: США давят на российскую энергетику ради доминирования на рынках
Сюжет
Война санкций

США перестали скрывать «истинный замысел» антироссийских санкций: речь идет не о стремлениях урегулировать конфликт на Украине, а о желании страны доминировать на рынках. Так посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на заявления администрации США об усилении санкционного давления на российскую энергетику.

«В Вашингтоне перестали скрывать истинный замысел ограничительного нажима на нашу страну. Речь идет не о каких-либо мифических устремлениях по урегулированию конфликта на Украине, а о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях», — приводит его слова пресс-служба посольства России в США. По словам Антонова, Вашингтон наращивает добычу сырья внутри страны и «подсаживает» союзников на собственный газ.

США пообещали «усиливать давление» против энергетики России
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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что будущие российские энергопроекты и связанная с ними инфраструктура будут попадать под санкции США.

Российские власти неоднократно называли западные санкции незаконными и нелегитимными. Президент Владимир Путин подчеркивал, что применение ограничительных мер является нечестным способом конкурентной борьбы.

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Анатолий Антонов США санкции против России
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