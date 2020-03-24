Эксперты ухудшили прогноз по потерям авиакомпаний из-за коронавируса

Прибыль мировых компаний от пассажирских перевозок в 2020 году может снизиться на $252 млрд, считают в Международной ассоциации воздушного транспорта. Сильнее всего пострадает Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Из-за распространения коронавируса доходы мировых авиакомпаний от пассажирских перевозок сократятся на 44% или $252 млрд по сравнению с показателями 2019 года. Об этом говорится в заявлении Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Такой прогноз там предложили при условии, что жесткие ограничения на перевозки продлятся три месяца, а затем начнется экономический рост.

Наибольшие потери ожидают Азиатско-Тихоокеанский регион, доходы принадлежащих к нему авиакомпаний сократятся на $88 млрд. На втором месте Европа. IATA предполагает, что ее перевозчики недополучат $76 млрд. Тройку замкнет Северная Америка — там доходы авиакомпаний сократятся на $50 млрд.

Ассоциация также считает, что общий пассажиропоток в этом году сократится на 38% по сравнению с 2019 годом.