Эксперты ухудшили прогноз по потерям авиакомпаний из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса доходы мировых авиакомпаний от пассажирских перевозок сократятся на 44% или $252 млрд по сравнению с показателями 2019 года. Об этом говорится в заявлении Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Такой прогноз там предложили при условии, что жесткие ограничения на перевозки продлятся три месяца, а затем начнется экономический рост.
Наибольшие потери ожидают Азиатско-Тихоокеанский регион, доходы принадлежащих к нему авиакомпаний сократятся на $88 млрд. На втором месте Европа. IATA предполагает, что ее перевозчики недополучат $76 млрд. Тройку замкнет Северная Америка — там доходы авиакомпаний сократятся на $50 млрд.
Ассоциация также считает, что общий пассажиропоток в этом году сократится на 38% по сравнению с 2019 годом.