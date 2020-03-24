Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 78,85 (-2,03) Quote, 24 мар, 12:58
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 85,43 (-1,28) Quote, 24 мар, 12:58
Трамп счел верным называть новый коронавирус "китайским" Политика, 00:22 Эксперты оценили ущерб для государственно-частных проектов из-за вируса Экономика, 00:00 Двое турецких военных получили ранения в Идлибе Общество, 24 мар, 23:52 Дерипаска заявил о «пробившем дно в своем болотце» ЦБ Финансы, 24 мар, 23:48 Трамп попросил американцев выйти на работу для спасения экономики Общество, 24 мар, 23:31 Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому Общество, 24 мар, 23:21 Эксперты ухудшили прогноз по потерям авиакомпаний из-за коронавируса Бизнес, 24 мар, 23:10 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 марта Общество, 24 мар, 23:00 В Исландии заявили о заражении пациента двумя штаммами коронавируса Общество, 24 мар, 22:48 МИД разъяснил поручение правительства о вывозе украинцев на родину Общество, 24 мар, 22:44 В Италии за сутки от коронавируса умерли более 700 человек Общество, 24 мар, 22:41 Кинотеатры оценили рекомендации закрыть залы в регионах из-за вируса Бизнес, 24 мар, 22:36 Трамп обозначил сроки снятия ограничений в США из-за коронавируса Бизнес, 24 мар, 22:24 Отец Нурмагомедова заявил о желании провести бой с Фергюсоном в Москве Спорт, 24 мар, 22:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эксперты ухудшили прогноз по потерям авиакомпаний из-за коронавируса

Прибыль мировых компаний от пассажирских перевозок в 2020 году может снизиться на $252 млрд, считают в Международной ассоциации воздушного транспорта. Сильнее всего пострадает Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Из-за распространения коронавируса доходы мировых авиакомпаний от пассажирских перевозок сократятся на 44% или $252 млрд по сравнению с показателями 2019 года. Об этом говорится в заявлении Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Такой прогноз там предложили при условии, что жесткие ограничения на перевозки продлятся три месяца, а затем начнется экономический рост.

Наибольшие потери ожидают Азиатско-Тихоокеанский регион, доходы принадлежащих к нему авиакомпаний сократятся на $88 млрд. На втором месте Европа. IATA предполагает, что ее перевозчики недополучат $76 млрд. Тройку замкнет Северная Америка — там доходы авиакомпаний сократятся на $50 млрд.

Эксперты оценили потери авиакомпаний от коронавируса в $1,5 млрд
Бизнес

Ассоциация также считает, что общий пассажиропоток в этом году сократится на 38% по сравнению с 2019 годом.

В отчете на начало марта вице-президент IATA по Африке и Ближнему Востоку Мухаммед Али аль-Бакри заявил, что из-за ситуации с коронавирусом авиакомпании в регионе потеряли $100 млн. В предыдущем прогнозе, опубликованном 5 марта, ассоциация предсказывала, что при дальнейшем распространении вируса потери авикомпаний могут составить $113 млрд. 

Сейчас, согласно ВОЗ, вирус обнаружили больше, чем у 330 тыс. человек. Погибли, по данным университета Джона Хопкинса, свыше 17 тыс. человек, более 102 тыс. вылечились. После Китая наибольшее количество зараженных насчитывается в Италии (63, 9 тыс.), затем в США (46,4 тыс.).

Автор: Гаяна Демурина
Теги: авиаперевозки, коронавирус
Материалы по теме
Трамп обозначил сроки снятия ограничений в США из-за коронавируса
Бизнес
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 400 тыс. человек
Общество
В Италии подорожали только акции производителя тестов для коронавируса
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter