Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП
Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. РБК ознакомился с материалами ведомства.
- На начало 2020 года в России насчитывается около 3,1 тыс. действующих либо завершенных по истечении срока действия концессионных соглашений.
- Общий объем инвестиционных обязательств по ним составляет более 1,7 трлн руб.
- Из них 1,2 трлн руб. (то есть более 70%) составляют внебюджетные инвестиции, 0,5 трлн руб. — средства государства.
Эти данные говорят о недостаточном уровне инвестиций в инфраструктуру через договоры ГЧП, констатирует Минэкономразвития. Объем принятых инвестиционных обязательств по заключенным концессионным соглашениям составляет порядка 1,6% от объема ВВП за 2019 год. При этом в Великобритании, например, объем инвестиций в проекты ГЧП составляет не менее 6,6% ВВП, в Канаде — 8,1%, отмечает замминистра экономического развития Михаил Расстригин.
По его словам, почти все регионы используют механизмы ГЧП для привлечения инвестиций, однако только десять из них подписали 100 и более концессионных соглашений с учетом муниципальных концессий. «Количество соглашений с размером инвестиций более 10 млрд руб. составляет всего 32 штуки», — сказал Расстригин РБК.
В среднем в России ежегодно заключается порядка 500 новых соглашений с объемом инвестиций порядка 280 млрд руб. При сохранении таких темпов Россия в обозримом будущем не достигнет уровня Великобритании по инвестициям в концессии, подчеркивает Минэкономразвития.