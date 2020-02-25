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Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

В России заключено 3 тыс. концессионных соглашений на общую сумму 1,7 трлн руб., сообщило Минэкономразвития. Но, по словам экспертов, на рынке не хватает проектов, в которые бизнес мог бы вложиться вместе с государством
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. РБК ознакомился с материалами ведомства.

  • На начало 2020 года в России насчитывается около 3,1 тыс. действующих либо завершенных по истечении срока действия концессионных соглашений.
  • Общий объем инвестиционных обязательств по ним составляет более 1,7 трлн руб.
  • Из них 1,2 трлн руб. (то есть более 70%) составляют внебюджетные инвестиции, 0,5 трлн руб. — средства государства.

Эти данные говорят о недостаточном уровне инвестиций в инфраструктуру через договоры ГЧП, констатирует Минэкономразвития. Объем принятых инвестиционных обязательств по заключенным концессионным соглашениям составляет порядка 1,6% от объема ВВП за 2019 год. При этом в Великобритании, например, объем инвестиций в проекты ГЧП составляет не менее 6,6% ВВП, в Канаде — 8,1%, отмечает замминистра экономического развития Михаил Расстригин.

По его словам, почти все регионы используют механизмы ГЧП для привлечения инвестиций, однако только десять из них подписали 100 и более концессионных соглашений с учетом муниципальных концессий. «Количество соглашений с размером инвестиций более 10 млрд руб. составляет всего 32 штуки», — сказал Расстригин РБК.

В среднем в России ежегодно заключается порядка 500 новых соглашений с объемом инвестиций порядка 280 млрд руб. При сохранении таких темпов Россия в обозримом будущем не достигнет уровня Великобритании по инвестициям в концессии, подчеркивает Минэкономразвития.

Сегодня рынок ГЧП находится на вполне безопасном уровне, России есть куда расти, говорит руководитель InfraONE Research Александра Галактионова. «Деньги, которые можно привлекать, есть, а проектов на рынке не хватает», — сказала она РБК.

«Есть длинные деньги, которые можно было бы вложить, но нет проектов», — согласна управляющий директор — руководитель центра ГЧП Сбербанка Анна Багинская. Кроме того, российский рынок ГЧП достаточно молод, ему порядка десяти лет. Федеральные органы власти «уже набрали компетенции, у них есть квалифицированные кадры, понимание, как это делать». «У региональных и муниципальных органов власти такой квалификации нет, они боятся в эти проекты идти, так как нет средств, чтобы разрабатывать соглашения, и людей, которые будут их сопровождать», — отмечает Багинская.

В каких сферах чаще всего заключают концессии

  • Большинство концессионных соглашений заключено в коммунально-энергетической сфере (90%).
  • 7% приходится на социальную сферу, 3% — на транспортную.

Однако именно транспортные концессии являются наиболее крупными по общему объему инвестиций — на них приходится 70% денежных средств. В основном это проекты по строительству инфраструктуры автомобильных дорог.

  • Больше всего соглашений (94%) заключено на муниципальном уровне. Главным образом они относятся к сфере коммунального хозяйства.
  • Однако наибольший объем инвестиций (42%) предусмотрен в рамках концессий, заключенных на федеральном уровне, из них на транспортную инфраструктуру приходится 96%.

Самыми крупными концессионными соглашениями на сегодняшний день являются транспортные проекты, оба находятся на стадии проектирования (см. инфографику). Это строительство железнодорожной линии Обская — Салехард — Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (общий объем инвестиций — 130 млрд руб.), и создание железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино в Туве и Красноярском крае (127 млрд руб.).

Потенциал ГЧП в России пока остается невостребованным, считает завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. Основную сложность он видит в том, что стороны «никак не научатся разделять ответственность». «При директивной системе управления в государстве сложно придумать механизм, чтобы находить решения компромиссно», — сказал он РБК.

Более подробно о состоянии рынка концессий в России читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Анна Гальчева
Теги: Минэкономразвития, ГЧП, концессии, инвестиции
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