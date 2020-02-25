Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

В России заключено 3 тыс. концессионных соглашений на общую сумму 1,7 трлн руб., сообщило Минэкономразвития. Но, по словам экспертов, на рынке не хватает проектов, в которые бизнес мог бы вложиться вместе с государством

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Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. РБК ознакомился с материалами ведомства.

На начало 2020 года в России насчитывается около 3,1 тыс. действующих либо завершенных по истечении срока действия концессионных соглашений.

Общий объем инвестиционных обязательств по ним составляет более 1,7 трлн руб.

Из них 1,2 трлн руб. (то есть более 70%) составляют внебюджетные инвестиции, 0,5 трлн руб. — средства государства.

Эти данные говорят о недостаточном уровне инвестиций в инфраструктуру через договоры ГЧП, констатирует Минэкономразвития. Объем принятых инвестиционных обязательств по заключенным концессионным соглашениям составляет порядка 1,6% от объема ВВП за 2019 год. При этом в Великобритании, например, объем инвестиций в проекты ГЧП составляет не менее 6,6% ВВП, в Канаде — 8,1%, отмечает замминистра экономического развития Михаил Расстригин.

По его словам, почти все регионы используют механизмы ГЧП для привлечения инвестиций, однако только десять из них подписали 100 и более концессионных соглашений с учетом муниципальных концессий. «Количество соглашений с размером инвестиций более 10 млрд руб. составляет всего 32 штуки», — сказал Расстригин РБК.

В среднем в России ежегодно заключается порядка 500 новых соглашений с объемом инвестиций порядка 280 млрд руб. При сохранении таких темпов Россия в обозримом будущем не достигнет уровня Великобритании по инвестициям в концессии, подчеркивает Минэкономразвития.