Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет

Экспорт угля из России в Китай в августе 2022 года достиг максимума за пять лет — 8,542 млн т. Российские компании начали перенаправлять уголь на восток, после того как от него отказались страны Евросоюза

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Поставки российского угля в Китай в августе 2022 года достигли максимума, по крайней мере за последние пять лет, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (данные стали публиковаться с 2017 года). Ввоз угля вырос на 57% по сравнению с прошлым годом, до 8,542 млн т. Из них 7,845 млн т пришлось на каменный уголь и брикеты (ТН ВЭД 2701) и еще около 0,7 млн т — на бурый уголь (ТН ВЭД 2702).

Пекин закупил российского угля в августе чуть более чем на $1,4 млрд. Это в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Почему увеличился экспорт российского угля в Китай

Евросоюз запретил импорт российского угля с 10 августа в рамках пятого санкционного пакета, принятого в ответ на продолжение военной спецоперации России на Украине. По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму €8 млрд в год.

По данным российского Минэнерго, экспорт из России в страны ЕС в 2021 году составил 48,75 млн т угля, или 22,6% от общих поставок за рубеж. Подавляющая часть приходилась на энергетический уголь, который используется для генерации тепла и электричества, — 45,3 млн т. Еще 3,45 млн т — на коксующийся, необходимый для производства стали.

Сокращение экспорта в Европу уже частично компенсируется увеличением поставок в Африку, на Ближний Восток и в Южную Азию, говорил в начале сентября генеральный директор крупнейшей в России угольной компании СУЭК Максим Басов. По его словам, в этих регионах ощущается дефицит предложения, так как традиционные поставщики угля, наоборот, стремятся в первую очередь попасть на премиальный европейский рынок.

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Российский уголь в Китае занимает место индонезийского и австралийского, который теперь идет в большем количестве на Европу, рассказывала в интервью телеканалу РБК Анна Цивилева, председатель совета директоров угольного производителя «Колмар» (добывает уголь в Якутии). По ее словам, 80–90% экспорта угля «Колмара» сейчас идет в Китай.

Согласно данным китайской таможни, в 2021 году Китай купил угля из Индонезии на $17,9 млрд, что составляло почти половину всего его импорта угля. Россия была в прошлом году вторым по величине поставщиком на китайском рынке, продавшим угля на $7,2 млрд (20% от всего импорта угля в Китай).

В 2022 году российские компании действительно сократили разрыв с Индонезией по объемам поставок угля в Китай. За январь—август импорт из России составил $7,445 млрд (или 28% всего импорта), из Индонезии — $10,9 млрд (41,5%).

Еще одной причиной увеличения поставок российского угля в Китай агентство Reuters называет сильную засуху и жару на западе и юге Китая, которые начались в конце июля. Для того чтобы покрыть увеличившийся спрос на электроэнергию из-за работы кондиционеров, местные угольные электростанции увеличивают закупки топлива.

С какими проблемами сталкиваются российские экспортеры

Основной проблемой для расширения поставок российского угля на восток Цивилева называла логистику, в том числе ограниченные мощности Восточного полигона РЖД (БАМа и Транссиба) и нехватку локомотивов.

Кроме этого, российские производители угля столкнулись с проблемами при экспорте из-за отказа европейских страховщиков работать с ними по всему миру, говорил РБК заместитель министра энергетики Сергей Мочальников в конце августа. СУЭК отмечал, что для российских экспортеров это создает дополнительные проблемы, так как на рынке страхования угля традиционно доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии.

Необходимость быстро перенаправить поставки и ограниченное количество покупателей также вынуждают российские компании предоставлять им скидки. По словам Цивилевой, Китай сейчас покупает сырье из России с дисконтом 30–40% к мировым ценам. По данным Центра развития энергетики, на конец июля 2022 года цена на российский энергетический уголь на базисе FOB Восточный (без доставки) составляла около $180 за тонну против $185 месяцем ранее. Российский уголь торгуется с дисконтами более $200 на тонну (45–50%) относительно региональных бенчмарков, отмечали эксперты центра.

Тем не менее в августе, по данным Reuters, цена на российский уголь выросла более чем на 3%. По расчетам Института проблем естественных монополий, к 2035 году даже при самом неблагоприятном развитии событий рост цен на энергетический уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет опережать рост издержек российских производителей.