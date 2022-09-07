Китай в августе резко увеличил экспорт в Россию

Китай увеличил экспорт товаров в Россию в августе более чем на четверть в годовом выражении — до $8 млрд. Китайцы наращивают поставки в Россию по сравнению с прошлогодним уровнем второй месяц подряд

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Китай на фоне западных санкций против российской экономики второй месяц подряд наращивает экспорт товаров в Россию в годовом выражении. В августе 2022 года поставки из Китая в Россию достигли эквивалента $7,996 млрд, что на 26,7% превышает уровень августа прошлого года ($6,3 млрд), сообщило Главное таможенное управление КНР.

Последний раз такого уровня в долларовом выражении китайский экспорт в Россию достигал в декабре 2021 года — $8,1 млрд. Общий экспорт Китая во все страны в августе вырос на 7% в годовом исчислении (до $314,9 млрд), замедлившись по сравнению с июльским темпом (18%).

В июле китайский экспорт товаров в Россию вырос на 22% в годовом выражении (с $5,5 млрд до $6,77 млрд), что стало первым таким ростом с марта 2022 года.

Увеличение объемов российско-китайской торговли является результатом «высокого уровня взаимодополнительности» двух экономик, говорил в августе официальному изданию КНР Global Times президент Института современных российско-китайских экономических региональных исследований Сун Кюй. По его словам, эскалация западных санкций против России также толкает ее к увеличению своего экспорта в Китай.

По данным китайской таможни, импорт товаров из России в Китай в августе достиг $11,2 млрд — на 58% больше, чем в августе предыдущего года ($7,1 млрд), и на 12% выше, чем в июле 2022-го ($10 млрд). В июле более половины китайского импорта из России приходилось на сырую нефть и нефтепродукты ($5,1 млрд).

Таможенное управление КНР пока не раскрывает детали торговли с Россией по товарным категориям за август. По данным за июль, около 36% китайского экспорта в Россию ($2,4 млрд) пришлось на группы 84 и 85 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (оборудование, механические устройства, электрические машины, электрооборудование). В частности, поставки мобильных телефонов из Китая составляли в июле $312,4 млн (на 77% больше, чем в предыдущем месяце), поставки бульдозеров, экскаваторов, дорожных катков — $172 млн, вычислительных машин (включая ноутбуки, персональные компьютеры, серверы) — $103 млн, клапанов и арматуры для трубопроводов, котлов, цистерн — $103 млн, электронагревателей — $92 млн, жидкостных насосов — $57 млн, электрических трансформаторов — $51 млн.

По итогам января—августа товарооборот между Россией и Китаем достиг $117,2 млрд (примерно на уровне оборота между Китаем и Бразилией) — рост на 31% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В 2022 году взаимный товарооборот может достичь $170 млрд — это будет исторический максимум, заявил 6 сентября министр экономики Максим Решетников. Российские власти с февраля перестали раскрывать данные внешней торговли России по странам и категориям.

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