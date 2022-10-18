Экспорт российского угля в Индию упал впервые с мая

Экспорт энергетического угля из России в Индию сократился в сентябре на 12%. Это первое снижение с мая 2022 года, когда поставки российского угля в страну стали активно расти на фоне объявления эмбарго в Евросоюзе

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Экспорт энергетического угля (используется для выработки электроэнергии и производства цемента) из России в Индию сократился на 12% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,5 млн т. Об этом сообщает отраслевое агентство CoalMint. Это первое снижение с мая, когда поставки в Индию стали активно расти.

Всего в сентябре Индия импортировала 13,3 млн т энергетического угля, а за первые девять месяцев 2022 года — 127,5 млн т. Из них Россия поставила 5,9 млн т, утроив объем экспорта в эту страну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почему сократились поставки в Индию

По данным индийского министерства торговли и промышленности, в начале 2022 года экспорт российского энергетического угля в Индию колебался от 50 тыс. до 260 тыс. т в месяц, а затем начал резко увеличиваться — с 80 тыс. т в апреле до 367,6 тыс. т в мае. В июне он вырос в 1,7 раза, до 618,7 тыс. т, в июле — на 29%, до 798,9 тыс. т, в августе — в 2,4 раза, до 1,94 млн т (по данным CoalMint, в августе было поставлено 1,7 млн т). Данные за сентябрь ведомство пока не публиковало.

Причиной падения импорта угля из России в сентябре стали логистические ограничения, пишет CoalMint. «На основных рынках, на которых мы можем продавать уголь, стоимость логистики значительно превышает стоимость производства — в разы», — заявил гендиректор крупнейшего производителя и экспортера угля в России СУЭК Максим Басов на сессии Российской энергетической недели 12 октября. По его словам, в зависимости от региона 50–75% в итоговой цене составляют логистические затраты.

СУЭК является ключевым российским поставщиком в Индию, отмечало в своем августовском обзоре отраслевое агентство Argus. Компания отправляет туда уголь через дальневосточный порт Ванино, Тамань на Черном море и Мурманск. Еще один из важных портов для экспорта в эту страну — Усть-Луга на Балтике, писало агентство.

После того как европейские страны отказались от угля из России, увеличилась дальность экспортных перевозок, говорил директор по логистике СУЭК Денис Рахимжанов на транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Сибирь» в Новосибирске 13 сентября. По его словам, СУЭК теперь везет уголь через западные порты в такие страны, как Марокко, Индия, Турция, которые компания до этого не рассматривала как стратегически важных покупателей. К тому же из-за санкций и ухода из России международных перевозчиков российские угольные компании имеют доступ только к 30% мирового балкерного фрахта, добавил Рахимжанов. В результате стоимость фрахта на 1 т выросла в девять раз.

Басов предупредил, что экспорт через западные порты станет невыгодным в случае снижения мировых цен на уголь, что приведет к сокращению производства «серьезнейшим образом». В связи с этим компания попросила РЖД и правительство снизить тариф на железнодорожные перевозки. Уже сегодня погрузку из западных портов в Восточную Индию «никакая экономика не выдерживает», признавал замглавы Минэнерго Сергей Мочальников в своем выступлении на той же сессии Российской энергетической недели.

Сейчас цена на уголь в Европе составляет $290 за тонну. Индийцы — достаточно жесткие переговорщики, цена закупки энергетического угля у российских компаний не превышает $130–140 за тонну с доставкой, что делает поставки туда низкорентабельными, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Дисконты на российский уголь достигают 50–60% к рыночным ценам, а иногда даже больше, говорил вице-премьер Андрей Белоусов на Международном угольном форуме в Кузбассе 7 октября.

Тем не менее для российских угольщиков возможность экспортировать через северо-западные порты даже по таким низкорентабельным маршрутам, как индийский, более предпочтительна, чем работать на склад, считает Гришунин. Восточное направление после введения санкций крайне перегружено не только углем, но и другими грузами. Плотность загрузки Восточного полигона (БАМа и Транссиба) стала «запредельной», подтверждал Мочальников.

Динамика отгрузок российского угля в Индию в сентябре могла быть связана и с тактическими логистическими причинами — например, с простоем судов в очереди на загрузку или выгрузку, предполагает аналитик «Финама» Алексей Калачев. На это могли повлиять и проблемы со страхованием или проведением расчетов, считает эксперт. По данным CoalMint, еще одним фактором для снижения закупок российского угля стало сокращение спроса местных электростанций — в августе они снизили импорт на 25%.

Почему понадобилось перенаправлять уголь на восток

По итогам 2021 года добыча угля в России составила 439,5 млн т, из них на экспорт направлено 223,4 млн т, что стало рекордом. Одним из его крупнейших покупателей был Евросоюз: по данным Федеральной таможенной службы, Россия экспортировала туда 46,8 млн т энергетического угля и 3,45 млн т коксующегося угля, необходимого для производства стали.

После начала военной спецоперации России на Украине ЕС в апреле 2022 года объявил о введении эмбарго в отношении российского угля, поставки по ранее заключенным контрактам могли продолжаться до 10 августа. По данным вице-премьера Александра Новака, страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 2021 году закупили 125,2 млн т российского угля. С западного на восточное направление может быть перенаправлено еще около 25 млн т угля, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна, отмечал он, добавляя, что при оплате поставок в Китай, Индию и ряд других стран уже есть договоренность о расчетах в национальных валютах.

Минэнерго заявило в июне, что в соответствии с негативным сценарием, рассчитанным с учетом вступления в силу полного эмбарго ЕС на ввоз угля из России, добыча по итогам 2022 года может сократиться на 17%, до 365,1 млн т, а экспорт — на 30%, до 156 млн т. Однако Мочальников прогнозирует, что с 2024 года поставки за рубеж будут стабильно расти: «Спрос на российский уголь значительно выше, чем есть возможность по доставке нашего высококачественного угля».

Эмбарго на российский уголь в Европе также включает запрет на страхование и предоставление судов для его транспортировки, поэтому экспорт приостановили и другие страны, пользовавшиеся услугами европейских компаний при перевозках, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Однако 20 сентября ЕС выпустил пояснение, согласно которому европейские судовладельцы и страхователи могут работать с российскими угольными компаниями в третьих странах, запрет касается только поставок в ЕС. Но неизвестно, на какой срок выдано это разрешение, поэтому проблема страхования судов сохраняется. «Главной проблемой для нас тут является то, что наши компании имеют ограниченный доступ на рынок перестрахования, поэтому здесь очень важно — самое важное, что может сделать правительство, — это способствовать предоставлению этих услуг российскими компаниями», — отмечал глава СУЭК. «Ингосстрах» уже начинает этим заниматься, сказал он.