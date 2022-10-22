И почему экс-председателя КНР Ху Цзиньтао вывели из зала в последний день съезда

Каких перемен во власти Китая можно ждать после съезда Компартии И почему экс-председателя КНР Ху Цзиньтао вывели из зала в последний день съезда

ХХ съезд Компартии Китая укрепил позиции Си Цзиньпина и подготовил выгодные ему кадровые назначения. Однако тщательно продуманную концовку форума нарушил неожиданный инцидент с Ху Цзиньтао, предшественником Си

Си Цзиньпин (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

Обновление партийного руководства Китая

В субботу, 22 октября, в Пекине завершился юбилейный ХХ съезд Коммунистической партии Китая (КПК), на котором председатель КНР Си Цзиньпин смог укрепить свою власть в преддверии исторического переизбрания на третий срок. Более 2200 делегатов съезда одобрили поправки в устав КПК, которые признают Си Цзиньпина «ядром партии», а его идеи объявляют «марксизмом XXI века» и «квинтэссенцией китайской культуры и китайского духа». «Съезд единогласно одобряет внесение в Устав партии содержания о новых результатах развития идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи со времен XIX съезда партии, чтобы еще лучше демонстрировать достижения, полученные ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин», — говорится в тексте принятой резолюции.

Фактически эти поправки сделали Си Цзиньпина самым могущественным лидером Китая после Мао Цзедуна. Первые шаги к этому были предприняты на прошлом съезде партии, в 2017 году. Тогда Си представил свою доктрину «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху», которая была включена в устав КПК. Этот шаг продемонстрировал широкую партийную поддержку председателя. Затем доктрина была включена и в Конституцию КНР и стала основой развития Китая до 2049 года. Си Цзиньпин стал третьим китайским лидером, представившим собственную доктрину, после Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Съезд также избрал новый состав Центрального комитета КПК из 205 человек. В него не вошли четверо членов нынешнего Постоянного комитета Политбюро КПК (главного управляющего органа КПК из семи человек), в том числе второй и третий после Си человек в китайской иерархии власти — премьер-министр Ли Кэцян и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны, ВСНП) Ли Чжаньшу. Также в новый состав ЦК КПК не попали председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Ян и первый заместитель премьера Хань Чжэн. Скорее всего, ни один из этих четырех не попадет теперь в Политбюро и Постоянный комитет, состав которых будет объявлен 23 октября по итогам первого пленума ЦК КПК нового созыва. На нем же, как ожидается, будет объявлено о переизбрании Си Цзиньпина. При этом утверждение этих решений произойдет лишь в марте 2023 года, на ежегодной сессии ВСНП.

Как пишет газета Financial Times, отсутствие Ли Кэцяна в списках фактически говорит о досрочной отставке премьера. При этом Ван Ян ранее считался его вероятным преемником.

CNBC также отмечает отсутствие в списке новых членов ЦК КПК видных экономических деятелей, которые придерживались относительно либеральных взглядов, включая вице-премьера Лю Хэ, известного по торговым переговорам с США, и главу Госкомитета по контролю за банковской и страховой деятельностью КНР Го Шуцина.

В целом перестановки в руководящих органах КПК позволят Си Цзиньпину увеличить число своих сторонников в них, отмечает Financial Times — в Политбюро предполагается замена 13 из 25 членов, в Постоянном комитете — четырех из семи.

Инцидент с экс-председателем КНР

В день закрытия съезда произошел инцидент, объяснение которому пока не дали ни власти КНР, ни эксперты. В сети появились кадры, на которых видно, как перед началом заседания из зала выводят бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао, при этом очевидно, что против его воли. В зале на тот момент не было иностранных журналистов, однако инцидент запечатлела камера агентства Франс Пресс. Когда представителей медиа пустили в зал, кресло по левую руку от Си Цзиньпина пустовало, а перед ним стояла табличка «Ху Цзиньтао».

Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая с 2002 по 2012 годы и был председателем КНР с 2003 по 2013 год.

На видеозаписи видно, как к 79-летнему Ху, сидящему на почетном месте рядом с Си, подходит один из распорядителей и пытается поднять его с кресла, что-то объясняя. Си молча наблюдает за происходящим. Затем к Ху подходит высокопоставленный сотрудник секретариата ЦК КПК, после чего два мужчины выводят его из зала. Уходя, Ху Цзиньтао обменялся несколькими словами с Си Цзиньпином и похлопал по плечу Ли Кэцяна. Характерно, что на открытии съезда Ху присутствовал в зале на протяжении почти двухчасовой речи китайского лидера. Впрочем, агентство Reuters отмечает, что ему потребовалась помощь для того, чтобы пройти к креслу, и сам он выглядел «неуверенно», возможно, из-за проблем со здоровьем.

Эксперт по китайской политике из Калифорнийского университета в Сан-Диего Виктор Ши назвал инцидент с Ху Цзиньтао «просто поразительным». South China Morning Post пишет, что этот инцидент не только сорвал тщательно спланированную программу съезда, но и привлек к себе значительное внимание в интернете. При этом в китайском сегменте сети сообщения о произошедшем были стерты, государственные СМИ и вовсе его игнорировали.