Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 63,8 (+0,17) Quote, 23 окт, 12:16
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 70,96 (+0,04) Quote, 23 окт, 12:16
Трехмесячный ребенок умер на борту летевшего в Хабаровск самолета Общество, 01:10 Суд обязал Госдеп предоставить материалы об отношениях с Украиной Политика, 01:06 СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде Общество, 01:03 Сноуден объяснил нежелание давать интервью российским СМИ Политика, 00:52 Инвесторы TON Дурова согласились не требовать назад вложенные средства Технологии и медиа, 00:31 СМИ узнали о попытках Зеленского до инаугурации избежать давления Трампа Политика, 00:31 Собчак, Ургант, Петров и другие гости ярмарки Cosmoscow. Фотогалерея РБК и Audi, 00:20 ТАСС узнал о просьбе активиста «Нового величия» о политубежище на Украине Политика, 00:12 Семак назвал заслуженной победу «Лейпцига» над «Зенитом» в Лиге чемпионов Спорт, 00:09 Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50% Экономика, 00:00 WSJ узнала об обмане старшего пилота Boeing о самолете 737 MAX Бизнес, 23 окт, 23:46 Белый дом предостерег Турцию от сделок с Россией Политика, 23 окт, 23:24 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 23 окт, 23:18 В Костроме бронемашина врезалась в легковой автомобиль Общество, 23 окт, 23:13
Экономика ,  
0 
Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%
Госдоля во всех компаниях, кроме оборонных, должна уменьшиться минимум до 50%, считает Минфин. В некоторых случаях надо сократить ее до 25% или до нуля. Сейчас процесс приватизации затормозился и идет рекордно низкими темпами
Алексей Моисеев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

«Минфин считает, что доля государства в компаниях свыше 50%, за исключением оборонных, должна быть снижена до этого уровня, включая РЖД и «Транснефть». В некоторых случаях цель — снизить долю до нуля или блокирующего пакета 25% плюс одна акция», — сообщается в отчете «Ренессанс Капитала» по итогам международного инвестиционного форума Московской биржи и этой группы в Лондоне (проходил 16–17 октября). На мероприятии ведомство представлял заместитель министра Алексей Моисеев.

Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина. Чиновник на вопросы не ответил.

«Транснефть» (78,5% принадлежит Росимуществу) уже включена в план приватизации на 2020–2022 годы, РЖД (100% у правительства) в этот список не вошли.

В России 442 акционерных общества с долей государства более 50%, по последним данным Росстата на 1 января 2019 года. Их количество снизилось на 9,4% по сравнению с предыдущим годом.

Почему тормозится приватизация

Пока приватизация продвигается медленно, отметил Моисеев. Последней значительной сделкой была продажа 11% акций алмазодобывающей компании АЛРОСА в 2016 году. Среди причин торможения, по его словам, возможность для государства получать регулярные дивиденды вместо разовых доходов от продажи акций.

Поток дивидендов практически удвоился в 2019 году и в перспективе удвоится снова, ожидают в министерстве. Минфин предлагает компаниям при нехватке средств брать кредиты, чтобы выплачивать в бюджет 50% чистой прибыли по МСФО (общий норматив).

Доходы бюджета от дивидендов госкомпаний выросли с 380 млрд в 2018 году до 561 млрд руб. на 1 октября 2019 года, свидетельствуют данные Минфина. По итогам года бюджет должен получить около 620 млрд руб. дивидендов — 3% от всех доходов федерального бюджета.

В проекте бюджета на ближайшие три года заложены поступления дивидендов: 760,6 млрд руб. в 2020 году, 930,9 млрд в 2021 году и 1,08 трлн руб. в 2022 году.

О необходимости более амбициозной программы приватизации заявил 19 октября первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов после встречи с иностранными инвесторами в Вашингтоне. По его словам, Минэкономразвития должно подготовить список компаний, которые не являются определяющими и ключевыми для нашей страны, например, в нефтегазовой отрасли и банковском секторе. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Хотя в первую очередь в список приватизации войдут небольшие предприятия, крупные также должны рассматриваться, подчеркнул Силуанов. Приватизация нужна не для роста доходов бюджета, а для снижения доли государства в экономике, отметил он.

В 2018 году федеральный бюджет получил от приватизации лишь 12,8 млрд руб. На ближайшие три года запланированы доходы в размере 11 млрд руб. в 2020 году и по 3,6 млрд руб. в 2021 и 2022 годах. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал их сумму рекордно низкой.

Правительству необходимо запустить приватизацию крупных госкомпаний, чтобы сдвинуться с мертвой точки, уверен заведующий научно-исследовательской лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. В последние годы инвестиционный климат не улучшается, а доля государства в экономике растет, — этот тренд необходимо переломить, если Россия хочет оставаться рыночной экономикой, считает он. Снижение участия государства в АО до 50% — это важная политическая цель, но ожидать расширения приватизационных планов властей сейчас вряд ли возможно, думает Абрамов. По его мнению, в отношении каждой компании нужен избирательный подход.

Какие компании предложено приватизировать

В действующем плане приватизации на 2017–2019 годы заложено полное прекращение участия государства в следующих предприятиях:

  • Новороссийский морской торговый порт (62% владеет «Транснефть» напрямую и через дочерние компании, 20% — Росимущество, 5,3% — РЖД);
  • Объединенная зерновая компания (ОЗК; 50% плюс одна акция — Росимущество, 50% минус одна акция — ВТБ);
  • Приокский завод цветных металлов (100% у Минфина);
  • Махачкалинский морской торговый порт (100% — Росморречфлот).

Однако план выполнить не удалось. Например, процесс продажи 25% ОЗК практически остановлен, жаловался президенту глава банка ВТБ Андрей Костин. Минсельхоз считает продажу госпакета преждевременной.

В план приватизации на 2020–2022 годы включены:

  • «РусГидро» (61,2% — Росимущество, 13,1% — ВТБ);
  • «Совкомфлот» (100% — Росимущество);
  • «Ростелеком» (45% — Росимущество, 3,96% — ВЭБ.РФ);
  • «Россети» (88% — Росимущество);
  • ОЗК (Росимущество и ВТБ).

Минэкономразвития также предлагает приватизировать 1,17% «Аэрофлота» (51,17% компании принадлежит Минтрансу, 3,5% — «Ростеху»). Минтранс выступил против, так как это может привести к потере контроля государства над структурой.

Минэкономразвития предложило приватизировать банки в плане по ускорению экономического роста. В план приватизации не вошли банки под контролем ЦБ (владеет 52,32% Сбербанка и 99,99% «Открытия»).  Приватизация Сбербанка не находится в повестке, а первые сделки по выходу из капитала «Открытия» регулятор планирует на 2021 год, собираясь продать 20% акций.

Поскольку планы приватизации не удается исполнять полностью, Минфин предложил сделать новый план скользящим — уточнять его каждый год с учетом исполнения за предыдущий.

Автор: Ольга Агеева
При участии: Юлия Старостина
Теги: Минфин, приватизация, госкомпании, государственное участие
Материалы по теме
Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
Экономика
Минэкономразвития предложило приватизировать контролируемые ЦБ банки
Финансы
Минтранс выступил против приватизации «Аэрофлота»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter