Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 65,19 (-0,24) Quote, 14:55
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 71,83 (-0,4) Quote, 14:55
Шойгу ответил генсеку НАТО на слова о новых российских ракетах в Европе Политика, 22:09 «Спартак» прервал серию из трех поражений подряд в КХЛ Спорт, 22:05 Два самолета ВВС Великобритании провели разведку у западных границ России Политика, 21:45 Следователи назвали пролитый кофе причиной экстренной посадки самолета Общество, 21:41 Обыски у координаторов ФБК по всей стране. Что важно знать Общество, 21:23 Костин назвал себя соавтором обращения Бондарчука к Путину о долге в ВТБ Бизнес, 21:15 «Автомобилист» выиграл пятый матч подряд со старта сезона КХЛ Спорт, 21:08 Le Figaro извинилась за ошибку с российским Киевом в сюжете про обмен Политика, 21:08 Минэкономразвития предложило приватизировать контролируемые ЦБ банки Финансы, 21:00 Силуанов назвал главное отличие новой системы накопительной пенсии от ИПК Экономика, 20:52 Путин приедет в Израиль в 2020 году на день памяти жертв холокоста Политика, 20:45 Футболист ЦСКА Виктор Васин перенес новую операцию на колене Спорт, 20:41 На севере Москвы нашли боеприпасы времен войны Общество, 20:38 Угадай картину по ее описанию. Тест РБК Стиль и ГМИИ им. А.С.Пушкина, 20:37
Финансы ,  
0 
Минэкономразвития предложило приватизировать контролируемые ЦБ банки
Максим Орешкин выступает за приватизацию в банковском секторе, где доля государства достигает 70%. По его словам, ведомство ставит вопросы «о ряде приватизационных сделок». Ранее он заявлял, что ЦБ не должен владеть банками
Максим Орешкин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минэкономразвития предложило приватизировать банки, находящиеся под контролем ЦБ. Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил в интервью РБК, что ведомство ставит «вопросы о ряде приватизационных сделок», но отказался говорить, о каких именно.

«Скажу только, что ответственные исполнители здесь — это Минэкономразвития и Банк России», — добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос РБК, включило ли МЭР во внесенный в правительство план по ускорению экономического роста предложения по приватизации контролируемых ЦБ банков, Орешкин ответил: «Да, это банки. И их надо продать за реальную стоимость, я давно об этом говорю». Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что «ни один разумный собственник» не продает активы при плохой конъюнктуре.

Экономика
Орешкин — РБК: «Пора идти от бюджетной консолидации к развитию»

В целом по российской экономике в плане установлен конкретный показатель снижения к 2024 году доли государства с текущих 46–47% до 42%, сообщил министр.

Доля госбанков в российской банковской системе выше — около 70%, оценивал президент Ассоциации банков «Россия» Георгий Лунтовский. Она резко выросла во второй половине 2017 года, когда ЦБ забрал на санацию через Фонд консолидации банковского сектора три крупных частных банка — «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Одновременно активизировалась дискуссия в экспертном сообществе о необходимости уменьшения госвлияния в банковском секторе для развития конкуренции.

Весной 2018 года Минэкономразвития вынесло на общественное обсуждение законопроект о введении запрета государству, в том числе госбанкам, покупать частные банки. Замминистра финансов Алексей Моисеев тогда указывал, что не видит практического смысла в этом законопроекте, так как основное увеличение доли государства на банковском рынке происходит в результате санации, а эту схему предлагаемые поправки не меняют.

Экономика
Орешкин предложил реформировать превратившиеся в «болото» госпрограммы

Кроме роста госдоли на банковском рынке, которая уменьшает конкуренцию, у ситуации, когда регулятор является собственником банка, есть и другая проблема — конфликт интересов. «Я вообще считаю, что ЦБ не должен владеть коммерческими банками. Не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами — это неправильно», — говорил Орешкин летом на Петербургском экономическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

В настоящее время крупнейшие банки в собственности ЦБ — Сбербанк (52,32%) и объединенный с Бинбанком банк «Открытие» (99,99%). Первые сделки по выходу из капитала «Открытия» регулятор планирует начать в 2021 году, запланировав продажу 20% акций. Взятый на санацию ЦБ Промсвязьбанк стал оборонным банком и перешел в собственность Росимущества.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина, Анна Пустякова
Теги: банки, ЦБ, Минэкономразвития, приватизация
Материалы по теме
Орешкин пообещал россиянам рост доходов во второй половине года
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter