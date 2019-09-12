Минэкономразвития предложило приватизировать контролируемые ЦБ банки

Минэкономразвития предложило приватизировать банки, находящиеся под контролем ЦБ. Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил в интервью РБК, что ведомство ставит «вопросы о ряде приватизационных сделок», но отказался говорить, о каких именно.
«Скажу только, что ответственные исполнители здесь — это Минэкономразвития и Банк России», — добавил он.
Отвечая на уточняющий вопрос РБК, включило ли МЭР во внесенный в правительство план по ускорению экономического роста предложения по приватизации контролируемых ЦБ банков, Орешкин ответил: «Да, это банки. И их надо продать за реальную стоимость, я давно об этом говорю». Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что «ни один разумный собственник» не продает активы при плохой конъюнктуре.
В целом по российской экономике в плане установлен конкретный показатель снижения к 2024 году доли государства с текущих 46–47% до 42%, сообщил министр.