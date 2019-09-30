Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

«Ростелеком» (45,04%);

«Россети» (88,04%);

Объединенная зерновая компания (ОЗК, 50% плюс одна акция).

Включение пакетов крупнейших компаний в план приватизации не означает, что они обязательно будут проданы в течение 2020–2022 годов. Правительство с 2011 года безуспешно пытается продать 25% «Совкомфлота», но 100% акций компании до сих пор принадлежит государству. В план приватизации на 2017–2019 годы было заложено полное прекращение участия государства в уставном капитале ОЗК, однако 50% плюс одна акция остаются федеральным имуществом. В феврале 2019 года банк ВТБ стал владельцем пакета в ОЗК в размере 50% минус одна акция.

Конкретные сроки и способы приватизации будут определяться решениями правительства с учетом конъюнктуры рынка, а в некоторых случаях — с учетом рекомендаций инвестконсультантов, говорится в документе. Пока поступление средств от продажи пакетов акций указанных компаний в бюджет не прогнозируется. Правительство только ожидает поступлений бюджетных доходов от «малой» приватизации, определенных распоряжением кабинета министров в 2016 году на уровне 11 млрд руб. в 2020 году и по 3,6 млрд руб. в 2021 и 2022 годах.

В план приватизации не вошли банки, находящиеся под контролем ЦБ. Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью РБК рассказал, что ведомство включило в план по ускорению экономического роста России предложения о приватизации банков, которые сейчас находятся в собственности ЦБ. Регулятор владеет 52,32% акций Сбербанка и 99,99% объединенного с Бинбанком банка «Открытие». В целом для российской экономики в плане установлен конкретный показатель снижения к 2024 году доли государства с текущих 46–47 до 42%, сообщил глава Минэкономразвития.