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Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
План приватизации на 2020–2022 годы предусматривает снижение доли государства в «РусГидро», «Совкомфлоте», «Транснефти», «Ростелекоме», «Россетях» и ОЗК, следует из материалов к проекту федерального бюджета
Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.

В ближайшие три года власти рассчитывают приватизировать:

  • «РусГидро» (доля государства в уставном капитале — 61,2%);
  • «Совкомфлот» (Россия в лице Росимущества является единственным акционером компании — 100%);
  • «Транснефть» (78,55%);
  • «Ростелеком» (45,04%);
  • «Россети» (88,04%);
  • Объединенная зерновая компания (ОЗК, 50% плюс одна акция).

Включение пакетов крупнейших компаний в план приватизации не означает, что они обязательно будут проданы в течение 2020–2022 годов. Правительство с 2011 года безуспешно пытается продать 25% «Совкомфлота», но 100% акций компании до сих пор принадлежит государству. В план приватизации на 2017–2019 годы было заложено полное прекращение участия государства в уставном капитале ОЗК, однако 50% плюс одна акция остаются федеральным имуществом. В феврале 2019 года банк ВТБ стал владельцем пакета в ОЗК в размере 50% минус одна акция.

Конкретные сроки и способы приватизации будут определяться решениями правительства с учетом конъюнктуры рынка, а в некоторых случаях — с учетом рекомендаций инвестконсультантов, говорится в документе. Пока поступление средств от продажи пакетов акций указанных компаний в бюджет не прогнозируется. Правительство только ожидает поступлений бюджетных доходов от «малой» приватизации, определенных распоряжением кабинета министров в 2016 году на уровне 11 млрд руб. в 2020 году и по 3,6 млрд руб. в 2021 и 2022 годах.

В план приватизации не вошли банки, находящиеся под контролем ЦБ. Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью РБК рассказал, что ведомство включило в план по ускорению экономического роста России предложения о приватизации банков, которые сейчас находятся в собственности ЦБ. Регулятор владеет 52,32% акций Сбербанка и 99,99% объединенного с Бинбанком банка «Открытие». В целом для российской экономики в плане установлен конкретный показатель снижения к 2024 году доли государства с текущих 46–47 до 42%, сообщил глава Минэкономразвития.

Автор: Юлия Старостина
Теги: правительство РФ, приватизация
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