Минсельхоз ответил на предложенную Путину Костиным идею о зерновом лидере

Приватизацию госпакета в капитале Объединенной зерновой компании, о котором писал глава ВТБ, Минсельхоз назвал преждевременной

Вопрос о приватизации госпакета акций в «Объединенной зерновой компании» ставить преждевременно, заявили РБК в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Ранее агентство Reuters сообщило, что глава банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о поддержке в деле создания вертикально-интегрированного оператора Объединенный зерновой холдинг, который станет лидером на зерновом рынке, возьмет на себя «функции ведущего трейдера российской пшеницы», снизит роль иностранцев и даст государству больший контроль над экспортом зерна.

Источник РБК на зерновом рынке сообщил, что Костин попросил Путина рассмотреть возможность приватизации 25% Объединенной зерновой компании (ОЗК).

«В данном случае речь идет о коммерческой деятельности группы ВТБ. Со своей стороны Минсельхоз России взаимодействует со всеми участниками зернового рынка», — пояснили РБК в пресс-службе Минсельхоза.

В феврале ВТБ приобрел 50% минус одну акцию Объединенной зерновой компании, которая владеет 17 элеваторами и хлебоприемными предприятиями, а также двумя портовыми элеваторами — в Новороссийске и Калининграде. Потом банк приобрел Новороссийский зерновой терминал, грузооборот которого в 2018 году составил 6,33 млн т, а в середине августа закрыл сделку по покупке 70% в капитале зернового трейдера «Мирогрупп ресурсы».