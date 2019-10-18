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Бизнес ,  
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Минтранс выступил против приватизации «Аэрофлота»
С инициативой продать небольшой пакет авиаперевозчика — 1,17% акций — ранее выступили в Минэкономразвития. Государству через Росимущество принадлежит 51,17%
Аэрофлот AFLT ₽104,8 -1,02% Купить
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«В настоящий момент нет ни структурных, ни конъюнктурных предпосылок для продажи. Улучшить структуру частного инвестиционного капитала такая сделка не поможет. Но может привести к потере контроля государства над структурой, которая осуществляет в составе группы «Аэрофлот» более 40% пассажирских перевозок в стране. И планирует дальше наращивать их», — сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.

О возможности приватизации «Аэрофлота» ранее сообщила в интервью «Интерфаксу» заместитель министра экономического развития России Оксана Тарасенко. «Аэрофлот», на наш взгляд, можно было бы включить в план приватизации», — говорила она. По ее словам, речь может идти о продаже небольшого пакета в 1,17%.

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Тарасенко отмечала, что инициативу министерства поддерживает также Минфин. «Минтранс будет против», — предположила она. Тарасенко добавила, что все разногласия будут обсуждаться в правительстве.

Сейчас государство через Росимущество владеет контрольным пакетом акций «Аэрофлота» (51,17%). Еще 35,7% акций владеют институциональные инвесторы, 4,3% составляют пакет казначейских акций, 3,5% — у госкорпорации «Ростех», 5,1% принадлежат физлицам, еще 0,1% — менеджменту компании.

В августе глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предлагал правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот».

Авторы: Мария Кокорева, Мария Бондаренко
Теги: «Аэрофлот», Приватизация
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