Совфед предложит ввести налогообложение для блогеров

Совет Федерации предлагает разработать систему налогообложения для тех, кто ведет деятельность в интернете. Весной троих российских блогеров обвинили в уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов рублей

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Совет Федерации предлагает правительству разработать систему налогообложения для физических и юридических лиц, ведущих деятельность в интернете, это коснется и блогеров, сообщает ТАСС со ссылкой на проект соответствующего документа.

«Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете», — говорится в проекте постановления «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста».

Его могут принять на заседании 24 мая, отмечает агентство. Документ разработал комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

За последние месяцы в России правоохранительные органы предъявили претензии в связи с уклонением от уплаты налогов нескольким крупным российским блогерам: Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу Артему Чекалину, Александре Митрошиной, Елене Блиновской и ее мужу Алексею Блиновскому. Самая крупная задолженность среди них — у Блиновской — более 918 млрд руб.

По данным следствия, организатор онлайн-марафонов использовала схему «дробления» бизнеса и занижала полученные доходы. Она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и платила налоги по упрошенной схеме. Это предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год, а Блиновская получала намного больше.

Против нее и ее супруга возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов и отмывание денег в особо крупном размере). Блиновская находится под домашним арестом, ее счета на сотни миллионов рублей в разных валютах арестованы. СК сообщал, что она уплатила в бюджет только 10 млн руб. от своей задолженности.