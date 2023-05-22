Блиновскую оставили под домашним арестом

Мосгорсуд не изменил меру пресечения Блиновской, она останется под домашним арестом

Блиновскую в конце апреля отправили под домашний арест. Ее обвиняют в неуплате налогов на 918 млн руб. Защита просила смягчить меру пресечения, но суд оставил ее без изменений

Елена Блиновская в зале суда во время избрания меры пресечения, 28 апреля 2023 г. (Фото: Сергей Булкин / Global Look Press)

Организатора онлайн-марафонов Елену Блиновскую, которую обвиняют в неуплате налогов почти на 1 млрд руб., Мосгорсуд оставил под домашним арестом, отклонив прошение защиты об изменении меры пресечения, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

«Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемой Елене Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста, а апелляционную жалобу ее защитника — без удовлетворения», — сказано в сообщении.

Защита просила избрать Блиновской более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий. ТАСС указывает, что обвиняемая не появилась на заседании суда.

РБК обратился за комментарием к адвокату Блиновской.

Блогера задержали 27 апреля на российско-белорусской границе. Ей предъявили обвинения по ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов и отмывание денег в особо крупном размере). По первой статье максимальное наказание — три года лишения свободы, по второй — семь.

Следствие считает, что Блиновская не уплатила НДС и НДФЛ на сумму 918 млн руб. в 2019–2021 годах. Она платила налоги по упрошенной схеме как индивидуальный предприниматель, однако это предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год, а Блиновская получала гораздо больше.

Обвинения по тем же статьям предъявили ее мужу Алексею Блиновскому. По данным следствия, он был одним из соучастников схем блогера. В качестве меры пресечения мужчине избрали запрет определенных действий.

На суде в конце апреля адвокат Блиновской заявила, что та перечислила в бюджет «значительную» сумму. Однако, по словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, речь идет о 10 млн руб. Счета Блиновской и ее супруга на сотни миллионов рублей в разной валюте арестованы.