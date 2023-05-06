ТАСС: следствие арестовало на счетах блогера Блиновской и ее мужа сотни миллионов рублей

На счетах Блиновской и ее мужа арестовали сотни миллионов рублей

Следствие арестовало шесть счетов блогера и ее мужа в Россельхозбанке, Альфа-банке, Севергазбанке, Фора-банке, МТС-банке. Защита Блиновской ранее сообщила, что она перечислила в бюджет «значительную сумму»

Елена Блиновская (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Следствие в рамках дела против Елены Блиновской, которой предъявили обвинение в неуплате налогов и отмывании средств, арестовало банковские счета блогера и ее мужа на сотни миллионов рублей в разной валюте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о четырех счетах Блиновской и двух счетах ее супруга в Россельхозбанке, Альфа-банке, МТС Банке, Севергазбанке и Фора-Банке, уточнил собеседник.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области на подъезде к российско-белорусской границе. МВД сообщало, что при себе у блогера был билет на рейс в Ташкент, сообщало МВД. По версии следствия, она не уплатила 918 млн руб. налогов в период с 2019 по 2021 год. Часть из этой суммы обвиняемая «отмыла», потратив на автомобиль для мужа, товары для фирмы его сестры и другие нужды, заявили в ведомстве.

Дома у Блиновской прошли обыски, ей предъявили обвинение по ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). Женщину поместили под домашний арест и запретили пользоваться интернетом. Муж Блиновской проходит по делу в качестве свидетеля.

В марте Блиновская заявляла, что «ведет учет достойно» и платит НДС в отличие от других блогеров, заподозренных в уклонении от налогов (дела также заведены против Александры Митрошиной и Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа). В конце апреля адвокат Блиновской заявила, что ее подзащитная внесла в бюджет «значительную сумму», судья подтвердила, что был совершен налоговый платеж.