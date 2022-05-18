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В Минфине США допустили, что не продлят лицензию России по внешнему долгу

Фото: Patrick Semansky / AP
Фото: Patrick Semansky / AP

США вряд ли продлят лицензию, разрешающую обслуживать внешний долг России, что может приблизить Москву к дефолту, заявила министр финансов Джанет Йеллен, передает Reuters. Срок действия лицензии истекает 25 мая.

«Окончательного решения по этому поводу не принято, но я думаю, что маловероятно, что это [продление лицензии] будет продолжаться», — сказала Йеллен в ответ на вопрос, допустят ли США истечения срока действия лицензии.

Глава американского Минфина отметила, что если Россия не сможет заплатить по долгу и объявит дефолт, то существенного изменения ситуации в России не будет. «Они уже отрезаны от мирового рынка капитала», — подчеркнула она.

В марте Минфин России утвердил порядок выплат по госдолгу в валюте, согласно которому Москва намерена выплачивать средства по обслуживанию внешнего долга в рублях в том случае, если ей не дадут распоряжаться валютными резервами, которые были заморожены на Западе в связи с санкциями.

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Министерство финансов США в Вашингтоне

В конце марта Россия исполнила обязательства по выплате более $300 млн по еврооблигациям с погашением в 2030 году. Источники РБК сообщали, что российский Минфин смог использовать замороженные валютные резервы для исполнения обязательств по внешнему госдолгу России, несмотря на санкции. При этом в пресс-службе ведомства заявили, что выплаты происходили «из средств федерального бюджета с использованием счетов Банка России».

По данным Центробанка, объем внешнего долга России по состоянию на 1 апреля снизился на 5,5% ($26,5 млрд) по сравнению с показателем от 1 января и составил $453,5 млрд.

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Кроме того, в конце апреля Минфин объявил, что произвел $649,2 млн выплат по еврооблигациям с погашением 4 апреля 2022 и 2042 годов в долларах, а не в рублях, и сумел избежать дефолта.

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Теги
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