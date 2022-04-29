Минфин сумел избежать технического дефолта по долларовым облигациям

Минфин сообщил, что довел средства в долларах до платежного агента Citibank в рамках исполнения еврооблигаций, которые должны были погашаться 4 апреля 2022 года

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Министерство финансов России объявило, что исполнило обязательства в долларах (оригинальной валюте выпуска) по еврооблигациям с датами погашения 4 апреля 2022-го и 2042 годов. Средства успешно доведены до платежного агента Citibank N.A. London Branch, говорится в сообщении ведомства.

Ранее по этим бумагам Минфин решил заплатить в рублях, ссылаясь на заморозку международных резервов России. Международная ассоциация свопов и деривативов и рейтинговые агентства приготовились признать дефолт Минфина по истечении льготного периода 4 мая.

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