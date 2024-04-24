Власти обсудили список новых национальных проектов

Власти обсудили предварительный перечень национальных проектов, среди них — как действующие, так и новые, выяснил РБК. Финальный список появится после объявления национальных целей развития

Власти обсудили предварительный перечень национальных проектов на период до 2030 года — пока он состоит из 19 проектов по таким направлениям, как технологический суверенитет, инфраструктура, социальная поддержка, экономическое развитие. РБК ознакомился с перечнем, его подлинность и актуальность «на данный момент» подтвердили два федеральных чиновника. В новый состав нацпроектов войдет как ряд уже действующих — например, «Международная кооперация и экспорт», «Экология», так и новых — «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Средства производства и автоматизации», «Современные технологии сбережения здоровья».

Некоторые существующие нацпроекты могут быть перераспределены — в частности, меры из проектов «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», а также «Демография» могут быть распределены между другими проектами.

РБК направил запрос в аппарат правительства, Минфин и федеральные органы исполнительной власти, курирующие национальные проекты.

От 19 до 29 нацпроектов

О том, что с 2025 года в России будут подготовлены и запущены обновленные национальные проекты, заявил президент Владимир Путин в декабре 2023 года. По его словам, это произойдет параллельно с уточнением национальных целей развития, которые должны будут «соответствовать и нашим возросшим возможностям, и более высоким запросам общества». По информации нескольких собеседников РБК, знакомых с подготовкой новых национальных целей, они могут быть традиционно объявлены в мае после инаугурации президента (она состоится 7 мая). Предыдущий указ о национальных целях был тоже опубликован в мае (2018 года), в 2020 году на фоне пандемии он был обновлен.

Основным инструментом достижения национальных целей являются нацпроекты, формированием их перечня на период после 2025 года сейчас занимается правительство. В предварительный список для обсуждения пока вошли 19 проектов, узнал РБК. Однако при подготовке к различным совещаниям их перечень доходил до 29, отмечает собеседник РБК в кабмине. «Могут быть изменения, так как указа еще нет, а также идет работа комиссий Госсовета, которые рассматривают предложения по новым нацпроектам», — предупреждает он. В работе принимает непосредственное участие администрация президента, напомнил другой источник РБК.

Согласно предварительным проектировкам, в блоке по достижению технологического суверенитета может появиться новый национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Как сообщили РБК в Минсельхозе, ведомство уже направило в правительство проект паспорта. «В его рамках планируется реализовать до 2030 года восемь федеральных проектов. В настоящее время они находятся на этапе разработки», — уточнили там.

Кроме того, правительство работает над созданием таких нацпроектов, как «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации», «Транспортная мобильность» (будет направлен в том числе на развитие автономного транспорта). В профильном Минпромторге подтвердили РБК, что формируют параметры новых национальных проектов технологического суверенитета, не раскрыв деталей.

В технологический блок также могут войти нацпроекты «Современные технологии сбережения здоровья», «Атом и новые энергетические технологии», «Космос». РБК направил запросы в Минздрав и Минэнерго.

Переформатирование МСП и демографии

Социальный блок может быть представлен нацпроектами, которые уже анонсировались президентом. Это «Кадры» (направлен на решение проблемы кадрового голода), «Семья» (поддержка семей и рождаемости), «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети России». Основные меры нацпроекта «Демография», который в данный момент является самым масштабным по финансированию (почти 30% всего бюджета нацпроектов по 2024 году), могут быть реализованы в рамках нового нацпроекта «Семья» (в частности, материнский капитал), пояснил РБК федеральный чиновник.

Похожее будущее может ждать действующий национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», знает другой федеральный чиновник, знакомый с ходом работы над нацпроектами. «Нацпроект МСП планируется объединить с еще одним-двумя проектами, которые также включают в себя меры и инструменты поддержки предпринимательства», — сказал он.

Экономический блок национальных проектов может быть представлен такими проектами, как «Эффективная и конкурентная экономика», «Международная кооперация и экспорт» (реализуется с 2019 года), «Туризм и индустрия гостеприимства» (запущен в 2021 году). РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Трансформация коснется и нацпроектов в сфере транспорта: как ранее писал РБК, на замену завершающимся в этом году проектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) придет «Развитие транспортной инфраструктуры». А вместо нацпроекта «Жилье и городская среда» будет запущен нацпроект «Инфраструктура для жизни», который, по заявлениям главы Минстроя Ирека Файзуллина, должен стать более комплексным.

В предварительный перечень из 19 национальных проектов также вошли уже действующие «Беспилотные авиационные системы», «Экология» и «Экономика данных».

Цена нацпроектов

В первоначальный список нацпроектов, утвержденный в 2018 году, вошло 12 позиций, не считая КПМИ, однако позже он был расширен. По состоянию на сегодняшний день в России реализуется 15 национальных проектов. Расходы федерального бюджета на их реализацию в 2024 году оцениваются в 3 трлн руб., сообщал Минфин.

На 2024 год утвержденное финансирование текущих нацпроектов, по данным Минфина, составляет (округлено до целых): «Демография» — 890 млрд руб.

«Безопасные и качественные дороги» — 621 млрд руб.

«Здравоохранение» — 284 млрд руб.

«Образование» — 237 млрд руб.

«Наука и университеты» — 160 млрд руб.

«Цифровая экономика» — 141 млрд руб.

«Международная кооперация и экспорт» — 138 млрд руб.

«Жилье и городская среда» — 123 млрд руб.

«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» — 120 млрд руб.

«Экология» — 78 млрд руб.

«Малое и среднее предпринимательство» — 68 млрд руб.

«Культура» — 52 млрд руб.

«Беспилотные авиационные системы» — 46 млрд руб.

«Туризм и индустрия гостеприимства» — 44 млрд руб.

«Производительность труда» — 5 млрд руб.

По объемам финансирования новых национальных проектов определенности пока нет, говорит собеседник РБК в правительстве. Есть оценки мероприятий, прозвучавших в послании Федеральному собранию (основная их часть как раз касается новых нацпроектов), однако они охватывают только дополнительные расходы (по оценке главы Минфина Антона Силуанова, стоимость мер из послания составит порядка 1 трлн руб. в год), в то время как финансирование нацпроектов складывается в том числе из уже принятых расходов ведомств, указывает собеседник РБК.

«Как и в 2018 году, к дополнительным расходам должны будут прибавиться «имеющиеся» расходы ведомств на те же цели и мероприятия. В 2018 году сформированные на шесть лет нацпроекты за счет средств федерального бюджета содержали 5 трлн руб. имеющихся расходов и 8 трлн руб. дополнительных», — отмечает он.

Какое соотношение будет в этот раз, правительство определит летом в ходе формирования бюджета, резюмирует федеральный чиновник.

Усилия разных ведомств

При планировании национальных проектов важно, чтобы они принципиально отличались от госпрограмм и побуждали ведомства к взаимодействию, считает директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

«Новые национальные проекты, в частности социальные и технологические, полностью укладываются в эту логику. Однако явно носят межотраслевой характер и показывают, что усилиями разных ведомств можно идти к достижению одной национальной цели», — считает эксперт.

С другой стороны, увеличение числа нацпроектов до 19 создает впечатление излишнего дробления, отмечает Климанов. И количество госпрограмм (а их уже более 50), и число нацпроектов ползет вверх, что скорее негативно для системы госуправления и стратегического развития, считает он.

«Смысл стратегического развития в том, чтобы сосредоточить средства на каких-то прорывах. Национальные проекты по своей сути, в отличие от госпрограмм, как раз и являются инструментом прорыва», — констатирует эксперт.

Нацпроект — это прежде всего инструмент, которым дополняются регулярные меры экономической политики, возражает директор ИНП РАН Александр Широв.

«В условиях нашей, надо признать, разбалансированной экономики нацпроекты свою роль выполняют. То, что их становится больше, — это фокусировка постепенная, когда от общего идут к частному. Так они будут лучше управляться, потому что ведомства получат KPI по более узким направлениям», — указывает экономист.

Структурно каждый нацпроект состоит из определенного количества федеральных проектов. По каждому из них утверждены целевые показатели. В 2023 году комитет Госдумы по бюджету и налогам замечал, что значительная часть KPI по нацпроектам формально перевыполняется, но это достигается во многом за счет корректировки ряда плановых показателей в сторону ухудшения.

Результаты исследований общественного мнения свидетельствовали о том, что нацпроекты, запущенные в 2019 году, «стали в какой-то мере ответом на ностальгию населения по масштабным, амбициозным планам властей и устремленности в будущее, что было характерно для советских времен и не хватало России в кризисные 1990-е», писали в прошлом году авторы из Финансового университета при правительстве. Однако тогда опросы демонстрировали низкую осведомленность населения о нацпроектах, констатируют авторы.