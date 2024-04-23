В Совфеде назвал дату инаугурации Владимира Путина
Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас на заседании комитета. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, перед церемонией, 6 мая, сенаторы пройдут ПЦР-тестирование на COVID-19.
Эта инаугурация станет пятой церемонией вступления Путина в должность президента.
На прошедших в марте выборах российского президента Владимира Путина поддержали 87,28% избирателей. Окончательная явка составила 77,49%, всего проголосовали более 87,5 млн избирателей.
В 2018 году церемония вступления Путина в должность президента России состоялась 7 мая. По традиции инаугурацию провели в Андреевском зале в Большом Кремлевском дворце.
На торжественную церемонию были приглашены 5 тыс. человек, в том числе депутаты Государственной думы, члены правительства и Совета Федерации, судьи Конституционного суда, общественные деятели и представители духовенства.
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