В Совфеде назвал дату инаугурации Владимира Путина

Инаугурация президента России Владимира Путина в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца, Москва, 7 мая 2018 г. (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас на заседании комитета. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, перед церемонией, 6 мая, сенаторы пройдут ПЦР-тестирование на COVID-19.

Эта инаугурация станет пятой церемонией вступления Путина в должность президента.

На прошедших в марте выборах российского президента Владимира Путина поддержали 87,28% избирателей. Окончательная явка составила 77,49%, всего проголосовали более 87,5 млн избирателей.

В 2018 году церемония вступления Путина в должность президента России состоялась 7 мая. По традиции инаугурацию провели в Андреевском зале в Большом Кремлевском дворце.

На торжественную церемонию были приглашены 5 тыс. человек, в том числе депутаты Государственной думы, члены правительства и Совета Федерации, судьи Конституционного суда, общественные деятели и представители духовенства.