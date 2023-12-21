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Путин предложил запустить обновленные нацпроекты

Путин призвал запустить обновленные нацпроекты и расширить горизонт планирования
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию заявил, что властям предстоит запустить обновленные нацпроекты. Реализация действующих закончится в 2024 году. Они были сформированы в 2018 году.

«Нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года. Поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют нашим возросшим возможностям и более высоким запросам общества», — сказал Владимир Путин.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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