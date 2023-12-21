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Путин предложил запустить обновленные нацпроекты
Путин призвал запустить обновленные нацпроекты и расширить горизонт планирования
Владимир Путин
Президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию заявил, что властям предстоит запустить обновленные нацпроекты. Реализация действующих закончится в 2024 году. Они были сформированы в 2018 году.
«Нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года. Поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют нашим возросшим возможностям и более высоким запросам общества», — сказал Владимир Путин.
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