Путин предложил запустить обновленные нацпроекты

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию заявил, что властям предстоит запустить обновленные нацпроекты. Реализация действующих закончится в 2024 году. Они были сформированы в 2018 году.

«Нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года. Поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют нашим возросшим возможностям и более высоким запросам общества», — сказал Владимир Путин.

Материал дополняется.