Предварительный бюджет нового транспортного нацпроекта оценили в ₽10 трлн

Предварительный бюджет будущего нацпроекта по развитию транспортной инфраструктуры оценивается в ₽10,2 трлн, выяснил РБК. Самые дорогостоящие мероприятия — это железнодорожные и автодорожные стройки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Общий объем финансирования будущего национального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры» предварительно оценивается в 10,2 трлн руб. на период 2025–2030 годов. Это следует из презентации Минтранса, представленной 16 апреля на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «транспорт», с которой ознакомился РБК. Обсуждение именно таких параметров из документа подтвердили и два участника заседания.

Новый нацпроект разрабатывается на замену завершающимся в этом году проектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД) и Комплексному плану модернизации инфраструктуры (КПМИ), объясняли в январе первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минтранса Виталий Савельев. Новый документ призван решить задачи «изменения транспортных грузопотоков, связанных с санкциями, и обеспечить быстрорастущий объем пассажирских перевозок по стране». При этом должен измениться принцип работы: если ранее «шли по пути экстенсивного развития (что привело к росту капиталоемкости, а также к ущербу поддержания состояния уже действующей инфраструктуры), то теперь в основу ляжет транспортно-экономический баланс единой опорной транспортной сети», заявлял тогда Белоусов.

Чиновники анонсировали, что «уже летом этот национальный проект должен быть сверстан».

Масштаб финансирования

Предполагается, что из 10,2 трлн руб. из федерального бюджета будет выделено 3,46 трлн руб., остальное предполагается привлечь из внебюджетных источников. На текущий момент отраслевыми документами уже предусмотрено 2,97 трлн руб. бюджетных средств, дополнительно необходимо будет изыскать еще 488,5 млрд руб., следует из материалов.

Весь нацпроект разделен на восемь инфраструктурных федеральных проектов, отдельными блоками пойдут мероприятия по цифровизации отрасли и подготовке кадров, а также блок «процессных мероприятий» (информационное сопровождение и системы мониторинга). Финансирование последних потребует еще 2,5 млрд руб. (дополнительно к 10 трлн руб.).

Наиболее дорогостоящими федпроектами будут развитие инфраструктуры опорной сети железных дорог (расширение Восточного полигона, выходы к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, коридор Север — Юг) и сети автомобильных дорог. На ж/д-инфраструктуру необходимо более 4,3 трлн руб. за шесть лет, причем 4,27 трлн руб. планируется обеспечить за счет внебюджетных источников. Автодорожные проекты оценены в 2,8 трлн руб., из которых 2,7 трлн руб. должно быть профинансировано из бюджета.

Третьим по объему финансирования — 1,7 трлн руб. — станет проект развития высокоскоростных ж/д-магистралей. Отдельно выделен блок по развитию железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле (345 млрд руб.), на реконструкцию аэродромов и аэровокзалов направят 347,6 млрд руб., на морские порты — 332,8 млрд руб. Также предусмотрены мероприятия по развитию опорной сети внутренних водных путей и пунктов пропуска через госграницу.

Как указывают источники РБК, параметры нацпроекта еще не окончательные. Критике на заседании рабочей группе подверглось, например, отсутствие в нем раздела по развитию общественного транспорта.

В Минтрансе отказались от комментариев. Глава Бурятии и председатель комиссии Госсовета по транспорту Алексей Цыденов тоже не стал обсуждать предварительные параметры будущего нацпроекта.

Железнодорожная инфраструктура

Большая часть финансирования будет направлена на модернизацию опорной сети железных дорог — Восточного полигона, подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, а также инфраструктуру в границах международного транспортного коридора (МТК) Север — Юг (всего включает три маршрута: Западный — через Дагестан автомобильным и железнодорожным транспортом, Транскаспийский — через Каспийское море морским и речным транспортом по Волге в порты Ирана и Туркмении, Восточный — через Казахстан и Туркмению автомобильным и железнодорожным транспортом).

В марте глава РЖД Олег Белозеров заявил о планах холдинга модернизировать подходы к портам Северо-Запада, благодаря чему провозная мощность должна возрасти до 220 млн т с исходных 74,4 млн т. Планируется также обновление инфраструктуры на южном и дальневосточном направлениях — до 152 млн т (+27 млн т) и 210 млн т (+37 млн т) соответственно. В итоге среднегодовые темпы роста объема грузоперевозок составят более 2%, контейнерные перевозки увеличатся на треть, до 10 млн TEU, прогнозируют в РЖД.

На эти цели нацпроектом заложено 886 млрд руб. для северо-западного направления и 639,9 млрд руб. — южного. На развитие Восточного полигона направят почти 2,8 трлн руб., следует из прогноза Минтранса.

По итогам первого квартала 2024-го погрузка РЖД снизилась на 3,1%, во многом из-за сокращения спроса на перевозки экспортного угля в направлении Азово-Черноморского бассейна (в начале года угольный терминал ОТЭКО в Тамани практически не получал заявки на перевалку в связи с высокими ставками на свои услуги, впоследствии грузоотправители и вовсе объявили бойкот стивидору), объясняли в компании. В конце марта Андрей Белоусов поручил определить причины и найти способы улучшения ситуации.

Инвестиции в проект строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург до 2030 года составят 1,7 трлн руб. В 2027 году в тестовом режиме планируется запустить 127 км трассы до Твери, основное движение откроется в 2028-м. Общая протяженность маршрута составит 679 км, строительство магистрали разделено на два участка — основной Санкт-Петербург — Зеленоград (стоимость ветки оценивается в 1,75 трлн руб., она будет профинансирована по концессионной схеме) и «выходы» из Москвы (221,5 млрд руб. за счет инвестпрограммы РЖД). В 2025 году по поручению президента проект получит не менее 300 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ожидается, что ежегодно ВСМ будут пользоваться не менее 23 млн человек.

Пассажиропоток ЦТУ (сеть скоростных электричек, которые свяжут Москву с Тульской, Калужской, Владимирской, Ивановской и другими областями, сейчас работают как московские диаметры) к 2030 году вырастет до 850 млн человек (в 2024 году он составит 813,4 млн человек), на его развитие нацпроектом предусмотрено 345,2 млрд руб. и 701,5 млрд руб. с привлечением средств региональных бюджетов.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев.

Автомобильные дороги Строить и реконструировать в ближайшие шесть лет планируют как федеральные дороги, находящиеся в ведении Росавтодора (1,6 трлн руб. из бюджета), так и платные трассы «Автодора» (980 млрд руб.). На региональные дороги пойдут еще 210,6 млрд руб. В рамках автодорожного федпроекта предполагаются также «мероприятия на объектах Минобороны» (4,8 млрд руб.).

Порты и внутренние водные пути

На развитие опорной сети морских портов России по нацпроекту будет направлено 332,8 млрд руб., из которых основную часть (291,7 млрд руб.) должны обеспечить внебюджетные источники финансирования. В 2024 году в портовую инфраструктуру будет вложено 124,7 млрд руб., из которых федеральный бюджет обеспечит только 1,2 млрд руб. инвестиций. Со следующего года ожидается снижение объемов инвестирования. Планируемые объемы капиталовложений на 2025 год составят 100,6 млрд руб. (3,9 млрд руб. которых — из федерального бюджета), на 2026 год — 94,1 млрд руб. (5,3 млрд руб. — из федерального бюджета), на 2027 год — 68,6 млрд руб. (7,2 млрд руб. — федеральный бюджет). При этом суммы, которые планируется направить на порты из федерального бюджета, не зарезервированы, но поддержаны Минэкономразвития, говорится в презентации.

К ключевым проектам Минтранс отнес строительство угольного терминала «Порт Эльга» в районе мыса Манорский, универсального перегрузочного комплекса «Новороссийский судоремонтный завод» и многофункционального грузового района в морском порту Корсаков (Поронайск) на Сахалине.

Порт Эльга — угольный терминал в Хабаровском крае мощностью 50 млн т в год, через который на экспорт будет отгружаться уголь с якутского Эльгинского месторождения. Порт за 136 млрд руб. и железную дорогу к нему длиной 530 км строят структуры, близкие к бизнесмену Альберту Авдоляну. Оператор должен начать работу в 2025 году.

Перегрузочный комплекс на базе Новороссийского судоремонтного завода строят Новороссийский морской торговый порт и «Металлоинвест». Их совместное предприятие «Универсальный перегрузочный комплекс Новороссийского судоремонтного завода» построит два грузовых причала для перевалки железорудного сырья, черных металлов, листовой стали, чугуна. Инвестиции в проект оценивались в 46 млрд руб.

На модернизацию инфраструктуры внутренних водных путей по нацпроекту предлагается выделить 121,1 млрд руб., все они должны быть направлены из федерального бюджета. При этом на данный момент базово на федеральный проект должно быть выделено 97 млрд руб. Финансирование дополнительных 24,1 млрд руб. одобрено Минэком. Ключевые мероприятия — строительство Багаевского гидроузла на реке Дон, реконструкция объектов Канала им. Москвы, гидротехнических сооружений на Волге, судоходных шлюзов 15–16 Городецкого гидроузла в Нижегородской области.

В Росморречфлоте не ответили на запрос РБК. В пресс-службе Росморпорта сказали, что не уполномочены давать комментарий.

Развитие сети аэродромов

Как и озвучивал ранее глава Росавиации, реконструкции до 2030 года подлежат 75 аэродромов страны, на которые дополнительно направят 250 млрд руб. из бюджета. Из внебюджетных источников планируется привлечь 82,9 млрд руб. В частности, предусмотрена реконструкция аэродрома Горно-Алтайска, аэропорта Сочи, строительство новых аэропортов в Шерегеше и Омске (Федоровка), реконструкция аэропортов Владивостока и Калининграда. Реконструкция аэропортов на новых территориях начнется не ранее 2027 года, из бюджета на это выделят 35 млрд руб. (в 2027–2030 годах). Первоначально будет восстанавливаться аэропорт Мариуполя, отмечали ранее в Минтрансе.

Что говорят эксперты о текущей версии

Объемы финансированная в целом сопоставимы с прогнозами по КПМИ и БКД в момент их запуска: до них за шесть лет (2019–2024 годы) планировали довести 11,1 трлн руб., из которых 3,46 трлн руб. предполагались из внебюджетных источников, напоминает Александра Галактионова, гендиректор исследовательской компании Sherpa Group. То есть доля внебюджетных средств составляла 31%. «Но сейчас в предварительном бюджете нацпроекта «Транспорт» иное распределение: на внебюджетные источники предполагается около 66% средств. Исполнение внебюджетных расходов, как правило, не показывается, поэтому неизвестно, сколько из них на самом деле дойдет до мероприятий нового нацпроекта», — комментирует она. При этом фактические суммарные расходы федерального бюджета за 2019–2024 годы на комплексный план и БКД составят 4,16 трлн руб., прогнозирует она. «На мероприятия нового нацпроекта, по-видимому, планируют направить на 17% меньше федеральных средств (3,46 трлн руб.), чем фактически потрачено в 2019–2024 годах. С учетом роста стоимости строительства за эти годы это выглядит снижением реальных вложений в инфраструктуру из бюджета в целом», — отмечает эксперт.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что объемы инвестиций в последней версии нацпроекта выросли благодаря добавлению новых проектов и расширению расходов на автомобильные дороги. Эксперт указывает, что ключевым вызовом станет дефицит персонала. «Финансирование проектов будет вестись в том числе с привлечением крупных госбанков, которые в 2023 году получили рекордную прибыль и имеют достаточный объем средств. Государство будет использовать их для реализации инфраструктурных проектов с длинными сроками окупаемости», — добавил он.