В Думе утвердили план реализации послания президента

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Рабочая группа Госдумы по реализации положений посланий президента Федеральному собранию утвердила план исполнения послания, которое Владимир Путин огласил 29 февраля, передает корреспондент РБК.

В плане указаны конкретные тезисы, озвученные Путиным, они сопровождаются законопроектами или общими законодательными инициативами, на основе которых их предполагается реализовывать.

Например, в план включено следующее положение из послания: «Прошу все органы власти и впредь делать все, чтобы поддержать семьи наших героев: родителей, жен, детей, которые переживают за самых близких, дорогих им людей, ждут их домой». Этот тезис предлагается реализовывать на основе двух уже внесенных в Думу законопроектов. Одним предлагается включить россиян — участников спецоперации в число категорий людей, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов (был принят в первом чтении 21 июня 2023 года). Вторым — предоставить право на получение двух пенсий детям-инвалидам и инвалидам с детства, если их родственник погиб во время спецоперации (речь идет о получении пенсии по инвалидности и по потере кормильца). Он был внесен в Думу 4 марта.

Еще одно положение послания-2024, включенное в план Госдумы, звучит так: «Никому не позволим вмешиваться в наши дела». В плане в связке с ним идет закон о запрете рекламы у иноагентов, который Путин подписал 11 марта, а также законопроект, который дает возможность признать иностранную организацию нежелательной, если ее учредителями являются госорганы другого государства (внесен в нижнюю палату 12 февраля).

Новые, ранее не звучавшие положения из послания, например увеличение МРОТ до 35 тыс. руб. к 2030 году или введение сберегательных сертификатов, сопровождаются описанием законодательных инициатив, которые необходимо будет проработать.

Всего в план вошли 74 законопроекта или инициативы. При этом из них 33 законопроекта уже ранее приняты в первом чтении, еще 15 внесены, и их поддерживает правительство, сообщил глава группы, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. В целом в рабочую группу поступили более 400 предложений, большая часть из них была посвящена налогам. По словам Жукова, в этой части предстоит «большая комплексная работа».

Послание президента Федеральному собранию стало рекордным по длительности — президент выступал два часа и шесть минут. В числе прочего Путин предложил новые меры социальной поддержки и борьбы с бедностью, снижение долговой нагрузки на регионы, налоговые меры, амнистию для бизнеса, пять новых национальных проектов, меры по модернизации сферы ЖКХ и другие.

Глава Минфина Антон Силуанов уверял, что «ресурс [для реализации послания] будет обеспечен» и что «все ресурсы просчитаны».