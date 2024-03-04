Голикова рассказала о сроках запуска анонсированных Путиным нацпроектов

Голикова: четыре из пяти анонсированных Путиным нацпроекта запустят в 2025 году

Путин анонсировал запуск пяти новых нацпроектов, один из них, «Молодежь России», стартует в этом году, «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» — в следующем. Сейчас действуют 14 нацпроектов

Татьяна Голикова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Четыре из пяти национальных проектов, анонсированных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, будут запущены со следующего года, один — уже в текущем, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

В послании глава государства заявил о запуске нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России». Последний проект рассчитывают запустить в текущем году, остальные — с 1 января 2025-го, заявила Голикова.

Цели новых нацпроектов по словам Путина:

«Семья» — повышение рождаемости в стране. В рамках проекта регионам, где уровень рождаемости ниже среднего, до 2030 года будет направлено не менее 75 млрд руб. До 2030 года будет продлена программа семейной ипотеки;

— повышение рождаемости в стране. В рамках проекта регионам, где уровень рождаемости ниже среднего, до 2030 года будет направлено не менее 75 млрд руб. До 2030 года будет продлена программа семейной ипотеки; «Продолжительная и активная жизнь» — увеличение к 2030 году средней продолжительности жизни в России с нынешних 73 до 78 лет;

— увеличение к 2030 году средней продолжительности жизни в России с нынешних 73 до 78 лет; «Молодежь России» — консолидация позитивного опыта в сфере молодежной политики. В рамках этого нацпроекта будет оказана поддержка учителям и наставникам. Так, президент предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в 5 тыс. руб. в месяц для всех советников, директоров по воспитанию в школах и колледжах, также будут увеличены выплаты отдельным категориям классных руководителей;

— консолидация позитивного опыта в сфере молодежной политики. В рамках этого нацпроекта будет оказана поддержка учителям и наставникам. Так, президент предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в 5 тыс. руб. в месяц для всех советников, директоров по воспитанию в школах и колледжах, также будут увеличены выплаты отдельным категориям классных руководителей; «Кадры» — укрепление связки всех уровней образования — от школы до вуза;

— укрепление связки всех уровней образования — от школы до вуза; «Экономика данных» — формирование цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. На его реализацию будет направленно не менее 700 млрд руб.

Сейчас в России действуют 14 нацпроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство», «Жилье и городская среда», «Культура», «Безопасные качественные дороги», «Экология», «Наука и университеты», «Цифровая экономика», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», «Модернизация транспортной инфраструктуры». Как сообщало правительство в конце прошлого года, к началу июня 2024-го планируется разработать идеи по актуализации действующих нацпроектов для их реализации в 2025–2030 годах.