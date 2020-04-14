МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

Международный валютный фонд прогнозирует спад мировой экономики на 3% в 2020 году — гораздо более сильный, чем в 2009 году. Падение экономики России ожидается на уровне 5,5% — больше, чем консенсус российских экономистов

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Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).

Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%.

По прогнозу МВФ, рецессия в 2020 году будет зафиксирована в 157 странах из 194, включая Россию. Экономика США упадет на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%.

«Великая самоизоляция»

«Мы столкнулись с жестокой реальностью, в которой экспоненциальный рост инфекции означает, что 100 зараженных людей превращаются в 10 000 в течение нескольких дней», — написала в предисловии к докладу главный экономист МВФ Гита Гопинат.