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Пандемия коронавируса ,  
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МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

Международный валютный фонд прогнозирует спад мировой экономики на 3% в 2020 году — гораздо более сильный, чем в 2009 году. Падение экономики России ожидается на уровне 5,5% — больше, чем консенсус российских экономистов
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).

Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%.

По прогнозу МВФ, рецессия в 2020 году будет зафиксирована в 157 странах из 194, включая Россию. Экономика США упадет на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%.

«Великая самоизоляция»

«Мы столкнулись с жестокой реальностью, в которой экспоненциальный рост инфекции означает, что 100 зараженных людей превращаются в 10 000 в течение нескольких дней», — написала в предисловии к докладу главный экономист МВФ Гита Гопинат.

Она отметила, что нынешний кризис не похож на предыдущие. Потери экономического выпуска, по-видимому, превосходят те, что спровоцировали глобальный финансовый кризис 2008–2009 годов. Как и в случае с войной или политическим кризисом, совершенно неизвестно, когда пандемия закончится. Стимулирование совокупного спроса на этот раз не так актуально, поскольку кризис вызван вынужденными решениями властей ограничить работу различных секторов.

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Экономика

«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».

Однако в 2021 году мировая экономика, по прогнозу МВФ, вырастет на 5,8%, быстро восстанавливаясь после пандемии. Это будет рекордным экономическим ростом в мире, по крайней мере, с 1980 года.

Россия не восстановится в 2021 году

МВФ прогнозирует, что ВВП России сократится на 5,5% в 2020 году, а в 2021 году восстановится не полностью (+3,5%). Уровень безработицы возрастет с 4,6% в 2019 году до 4,9% в 2020-м. В докладе МВФ не комментирует ожидания насчет российской экономики.

Прогноз МВФ по 2020 году для России сравнительно пессимистичный: консенсус-прогноз 19 экономистов, опрошенных Центром развития ВШЭ, составляет минус 2%.

Большинство прогнозов западных экономистов по России сосредоточено вокруг цифр 3–5% падения экономики. Всемирный банк прогнозирует сокращение российской экономики на 1%, «Ренессанс Капитал» — на 0,8%, банк Nordea — на 3,5%, McKinsey — на 3,8%, Deutsche Bank — на 4,2%, Институт международных финансов — на 5,1%, Bank of America — на 5,6%. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что экономика упадет на 3–5%, но «ближе к 5%». Минэкономразвития решило пока не публиковать макроэкономический прогноз.

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Источник: JHU
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Автор: Иван Ткачёв
Теги: рецессия, МВФ, ВВП
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