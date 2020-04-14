МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии
Международный валютный фонд прогнозирует спад мировой экономики на 3% в 2020 году — гораздо более сильный, чем в 2009 году. Падение экономики России ожидается на уровне 5,5% — больше, чем консенсус российских экономистов
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Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%.
По прогнозу МВФ, рецессия в 2020 году будет зафиксирована в 157 странах из 194, включая Россию. Экономика США упадет на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%.
«Великая самоизоляция»
«Мы столкнулись с жестокой реальностью, в которой экспоненциальный рост инфекции означает, что 100 зараженных людей превращаются в 10 000 в течение нескольких дней», — написала в предисловии к докладу главный экономист МВФ Гита Гопинат.
Она отметила, что нынешний кризис не похож на предыдущие. Потери экономического выпуска, по-видимому, превосходят те, что спровоцировали глобальный финансовый кризис 2008–2009 годов. Как и в случае с войной или политическим кризисом, совершенно неизвестно, когда пандемия закончится. Стимулирование совокупного спроса на этот раз не так актуально, поскольку кризис вызван вынужденными решениями властей ограничить работу различных секторов.
«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».
Однако в 2021 году мировая экономика, по прогнозу МВФ, вырастет на 5,8%, быстро восстанавливаясь после пандемии. Это будет рекордным экономическим ростом в мире, по крайней мере, с 1980 года.
Россия не восстановится в 2021 году
МВФ прогнозирует, что ВВП России сократится на 5,5% в 2020 году, а в 2021 году восстановится не полностью (+3,5%). Уровень безработицы возрастет с 4,6% в 2019 году до 4,9% в 2020-м. В докладе МВФ не комментирует ожидания насчет российской экономики.
Прогноз МВФ по 2020 году для России сравнительно пессимистичный: консенсус-прогноз 19 экономистов, опрошенных Центром развития ВШЭ, составляет минус 2%.
Большинство прогнозов западных экономистов по России сосредоточено вокруг цифр 3–5% падения экономики. Всемирный банк прогнозирует сокращение российской экономики на 1%, «Ренессанс Капитал» — на 0,8%, банк Nordea — на 3,5%, McKinsey — на 3,8%, Deutsche Bank — на 4,2%, Институт международных финансов — на 5,1%, Bank of America — на 5,6%. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что экономика упадет на 3–5%, но «ближе к 5%». Минэкономразвития решило пока не публиковать макроэкономический прогноз.