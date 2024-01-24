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Война с хуситами ,  
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Судоходная компания Hapag-Lloyd открыла маршрут «в обход хуситов»

Судоходная компания Hapag-Lloyd открыла сухопутный маршрут из-за хуситов
Сюжет
Война с хуситами
Чтобы избежать атак хуситов, компании могут отправлять контейнеры и другие грузы сухопутным путем через Аравийский полуостров. С таким предложением выступила немецкая компания Hapag-Lloyd
Фото: Gregor Fischer / Getty Images
Фото: Gregor Fischer / Getty Images

Немецкая судоходная компания Hapag-Lloyd открыла сухопутный маршрут через ОАЭ и Саудовскую Аравию, чтобы избежать столкновений с хуситами в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Компания Hapag-Lloyd сообщила об открытии сухопутного маршрута. Коридор соединит порты Джебель-Али в ОАЭ, Даммам и Джбейль в Саудовской Аравии в Персидском заливе с портом Джидда в Красном море. Это позволит избежать столкновений с хуситами, которые нападают и обстреливают контейнеровозы в Красном море.

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В Hapag-Lloyd назвали это «удобным экстренным решением» до нормализации ситуации в Красном море.

Hapag-Lloyd на протяжении нескольких недель не вводила свои суда в морской район на Ближнем Востоке и направляла контейнеровозы через юг Африканского континента. Такой маршрут слишком длинный, пишет Der Spiegel. Из-за этого цены на контейнерные перевозки возросли вдвое.

Поэтому компания посчитала оптимальным открытие сухопутного коридора. Согласно информации, размещенной на сайте компании, сухопутные перевозки осуществляются с помощью грузовиков и поездов. В компании не уточнили, как будут перевозить грузы по сухопутному маршруту через Аравийский полуостров.

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Йеменские хуситы заявили о солидарности с радикальным исламским движением ХАМАС в секторе Газа и начали атаки на суда в Красном море в конце 2023 года. О том, что атаки будут продолжаться, несмотря на удары США по позициям боевиков, заявил представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям. Об отмене перевозок через Красное море ранее объявили BP Plc, MSC, Moller-Maersk Group и другие компании.

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Теги
Полина Попова
хуситы Красное море Саудовская Аравия
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