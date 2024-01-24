США нанесли новый удар по хуситам в Йемене

CENTCOM: США ударили по позициям хуситов в Йемене, уничтожив две ракеты

Американские военные нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене в ночь на 24 января примерно в 2:30 по местному времени (совпадает с московским), уничтожив две противокорабельные ракеты, нацеленные в южную часть Красного моря и готовые к запуску, сообщает Центральное командование США в X.

«Силы США идентифицировали ракеты в районах Йемена, контролируемых Хуситами, и определили, что они представляют собой угрозу непосредственная угроза торговым судам и кораблям ВМС США в регионе», — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что военные США уничтожили эти ракеты «в целях самообороны», эти действия «защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для американских военных кораблей и торговых судов».

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