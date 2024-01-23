США и Великобритания нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене
США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене, говорится в совместном заявлении стран.
Целями стали восемь объектов группировки. Удары являются ответом на продолжающиеся атаки хуситов на коммерческие суда и военные корабли в Красном море, отметили в коалиции.
Они были нанесены по подземному хранилищу, а также по «ракетному и разведывательному потенциалу» хуситов.
«Эти высокоточные удары призваны подорвать и ослабить возможности, которые хуситы используют, чтобы угрожать мировой торговле и жизням невинных моряков, и являются ответом на серию незаконных, опасных и дестабилизирующих действий хуситов после ударов нашей коалиции 11 января, включая атаки противокорабельных баллистических ракет и беспилотников, в результате которых были поражены два торговых судна, принадлежащих США», — говорится в сообщении.
В Минобороны Великобритании уточнили, что для атаки задействовали четыре RAF Typhoon.
Телеканал Al Jazeera сообщил, что ударам подверглись авиабаза Аль-Дайлами в Сане, а также объекты в провинциях Таиз, Эль-Байда и Хадджа.
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