Контейнерные перевозки из Азии и Европу подорожали вдвое из-за хуситов

К подъему цены привело то, что многие перевозчики перенаправили свои суда в обход Красного моря, теперь контейнеровозы следуют в Европу не через Суэцкий канал, а огибая Африку с юга

Стоимость перевозки грузов на контейнеровозах, следующих из Азии в Европу, резко выросла из-за атак на суда в районе Красного моря, которые производят йеменские хуситы (участники йеменской военизированной группировки «Ансар Аллах»).

По данным международной платформы бронирования грузов Freightos, стоимость доставки одного сорокафутового контейнера из Азии в Северную Европу подскочила вдвое и достигла $4000, в то время как доставка такого же контейнера в страны Средиземноморья, куда путь судов традиционно проходил через Красное море и Суэцкий канал, взлетала до $5175, сообщает Reuters.

Глава аналитиков Freightos Джуда Левин отметил, что некоторые перевозчики уже подняли цены за доставку одного контейнера из Азии в страны Средиземноморья до $6000 (с середины января), а практика использования надбавок в размере до $500 до $2700 за контейнер может поднять цены еще выше.

К подъему цену привело то, что многие перевозчики перенаправили свои суда в обход Красного моря, теперь контейнеровозы следуют в Европу не через Суэцкий канал, а огибая Африку с юга. Это удлиняет каждый рейс на 7-20 дней и привело к дефициту контейнеровозов.

«Отчаявшись получить место на судах, люди готовы платить», — отметил исполнительный вице-президент Unique Logistics Кристиан Сур.

Стоимость перевозок в порты Северной Америки также выросла, однако не так заметно. По словам Джуды Левина, для восточного побережья Северной Америки цена выросла на 55%, до $3900 за контейнер, а для Западного — на 63%, до $2700.

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2 января Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что хуситы выпустили баллистические ракеты по судам в Красном море. Это стало 24-й атакой на торговые корабли в южной части Красного моря с 19 ноября.

Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС: хуситы заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям.