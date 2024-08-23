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Война санкций ,  
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США смягчили запрет на импорт российских алмазов

Сюжет
Война санкций
В США разрешили ввозить российские алмазы или украшения с ними, если камни находились за пределами России до 1 марта. В июне ЕС сделал схожее смягчение. Россия считает санкции незаконными
Фото: Jonathan Raa / Reuters
Фото: Jonathan Raa / Reuters

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разрешило проводить транзакции с алмазами и бриллиантами российского происхождения и ювелирными украшениями с ними, если они физически находились за пределами России до 1 марта 2024 года и не экспортировались или реэкспортировались из России после этой даты.

В число разрешенных транзакций входит и ввоз продукции в США. 1 марта вступил в силу запрет США на импорт алмазов российского производства весом более 1 карата. Запрет был анонсирован 8 февраля, в документе OFAC говорилось о драгоценных камнях, которые «были добыты, извлечены, произведены или изготовлены полностью или частично на территории Российской Федерации».

1 марта также начал действовать запрет на ввоз в США ювелирных изделий c бриллиантами российского происхождениях — как произведенных в России, так и просто экспортируемых через нее.

С 1 сентября вступит в силу запрет США на импорт российских алмазов от 0,5 карата.

ЕС отложил запрет на ювелирные изделия из российских алмазов
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Россия — крупнейший мировой производитель необработанных алмазов: в 2021 году объем экспорта составил $4 млрд, на нее приходится доля рынка 30%. С 1 января этого года действует запрет на прямой импорт российских алмазов в США. Импортеры в страны G7 должны самостоятельно подтверждать, что алмазы происходят не из России.

Источники Reuters в мае рассказывали, что запрет импорта российских алмазов привел к «одному из крупнейших потрясений» в отрасли за последние десятилетия. По их данным, из-за негативной реакции со стороны африканских стран, индийских огранщиков и ювелиров из Нью-Йорка Вашингтон решил пересмотреть самые строгие элементы санкций против российских алмазов.

В декабре 2023 года Евросоюз также ввел запрет на импорт российских алмазов в рамках 12-го пакета санкций. Однако в июне в рамках 14-го пакета ЕС отложил ряд ограничений на неопределенный срок. В частности, блок отложил введение запрета на покупку ювелирных изделий с бриллиантами российского происхождения, которые были переработаны в третьих странах.

Также ЕС, как и США сейчас, снял ограничения с бриллиантов, которые находились на территории ЕС или третьей страны (но не России) или были огранены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы.

Россия считает санкции незаконными.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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