ЕС отложил запрет на ювелирные изделия из российских алмазов

Меру отложили на неопределенный срок. ЕК также сообщила, что санкции не распространяются на бриллианты, которые находились в ЕС или третьей стране либо огранены в третьей стране до вступления в силу запрета на алмазы из России

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ЕС в рамках 14-го пакета санкций уточнил детали запрета на импорт российских алмазов, который был согласован еще в 12-м пакете ограничений. В частности, блок отложил введение запрета на покупку ювелирных изделий с бриллиантами российского происхождения, которые были переработаны в третьих странах. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии (ЕК).

Меру отложили на неопределенный срок, «до тех пор пока Совет [ЕС] не решит активировать запрет в свете действий, предпринятых в рамках G7 для реализации этой меры».

Санкции теперь не распространяются на бриллианты, которые находились на территории ЕС или третьей страны (но не России) или были огранены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы. Это так называемый принцип дедушкиной оговорки (grandfathering), который предполагает защиту инвестора от изменения законодательства. При таком подходе старое правило продолжает применяться к некоторым существующим ситуациям, в то время как новое относится ко всем будущим случаям.

В рамках 14-го пакета ЕС продлил на шесть месяцев (до 1 марта 2025 года) период ранней регистрации, после которого обязательной станет схема отслеживания импорта алмазов и бриллиантов. Блок также разрешил временный ввоз или вывоз ювелирных изделий, например для торговых ярмарок или ремонта.

24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 47 юрлиц, в том числе «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и международный детский центр «Артек» в Крыму. Список физических лиц пополнили 69 человек.

В декабре ЕС утвердил и обнародовал 12-й пакет санкций против России. С 1 января действует прямой запрет на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России.

По данным ЕК, в 2022 году Бельгия импортировала российские алмазы на €1,39 млрд. РБК сообщал, что мировой рынок алмазов и бриллиантов устроен таким образом, что добытый компанией АЛРОСА (обеспечивает 90% алмазодобычи в России) камень может проходить огранку в Индии, затем поступить на Антверпенскую алмазную биржу в Бельгии, где может быть реализован с отправкой на другие рынки (США, Гонконг и пр.).

Аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски писал, что почти 40% добытых алмазов в России могут избежать санкций G7 к сентябрю либо из-за меньшего размера, либо из-за промышленного качества. Ожидается, что с сентября предельный размер российских алмазов, на которые распространяется эмбарго, будет уменьшен до 0,5 карата с порога в 1,0 карата, введенного в марте.

Москва осуждает антироссийские санкции и считает незаконными. Кремль предупреждал, что Россия реализует варианты обхода санкций ЕС в отношении алмазов, чтобы защитить свои интересы.