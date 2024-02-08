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Война санкций ,  
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США запретили импорт части алмазов из России

США с 1 марта запретили из России импорт непромышленных алмазов от 1 карата
Сюжет
Война санкций
Фото: Виталий Белоусов / ТАСС
Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

США с 1 марта запретят импорт из России непромышленных алмазов весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата, сообщает Минфин страны.

В документе, который подписала замдиректора Управления по контролю за иностранными активами Лиза Паллукони, говорится, что запрет распространяется на алмазы, которые «были добыты, извлечены,
произведены или изготовлено полностью или частично на территории Российской Федерации».

Также с марта США запретят ввоз ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных алмазов российского происхождения или экспортируемых из России.

В декабре G7, куда входят Соединенные Штаты, объявила о запрете на импорт из России непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы.

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