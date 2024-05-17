США ослабили контроль над санкциями против российских алмазов
Соединенные Штаты в настоящее время пересматривают самые строгие элементы санкций против российских алмазов после негативной реакции со стороны африканских стран, индийских огранщиков и ювелиров из Нью-Йорка, рассказали Reuters семь источников.
Как отмечает агентство, декабрьские санкции на алмазы из России привели к «одному из крупнейших потрясений» в отрасли за последние десятилетия. Два источника Reuters уточнили, что американцы отключились от рабочих групп G7 по вопросу строгого контроля над российскими алмазами, а один из них назвал их «присутствующими, но не участвующими».
Высокопоставленный представитель администрации президента США при этом утверждает, что Вашингтон не изменил своей позиции и что Соединенные Штаты продолжат работать с G7. «Мы хотим убедиться, что мы находим правильный баланс между причинением вреда России и обеспечением того, чтобы все было осуществимо», — сказал чиновник на условиях анонимности.
Россия — крупнейший мировой производитель необработанных алмазов: в 2021 году объем экспорта составил $4 млрд, на нее приходится доля рынка 30%. С 1 января 2024 года начал действовать запрет на прямой импорт российских алмазов, с марта под запрет попали и косвенные поставки из России. Теперь импортеры в страны G7 должны самостоятельно подтверждать, что алмазы происходят не из России.
С сентября запрет ЕС также потребует, чтобы алмазы весом 0,5 карата и выше проходили исключительно через Антверпен — европейский алмазный центр. Там эти алмазы должны будут пройти сертификацию с использованием блокчейна.
Как добавили источники Reuters, в G7 согласились, что Антверпен станет первым центром проверки происхождения алмазов, а другие будут добавлены в список позже. При этом три собеседника агентства отметили, что Вашингтон охладел к обеспечению возможности отслеживания российских алмазов и что дискуссии о внедрении этой системы зашли в тупик. Представитель администрации Байдена напомнил, что обязательство внедрить механизм отслеживания к 1 сентября относится к Евросоюзу, а не к США.
«Нам необходимо сделать это таким образом [ввести механизм отслеживания], чтобы принять во внимание обеспокоенность африканских партнеров и африканских производителей, принять во внимание партнеров из Индии и ОАЭ <...> и убедиться, что мы также можем сделать это пригодным для промышленности США», — сказал чиновник. По его словам, Вашингтон полностью не отказался от идеи внедрения этого механизма, однако не факт, что он заработает в сентябре.
Против санкций в отношении российских алмазов выступали в том числе власти Индии, а также Анголы, Ботсваны и Намибии, которые указывали на несправедливость в «единой точке входа» на европейский рынок. Производители алмазов De Beers и ботсванская госкомпания Okavango Diamond также предупреждали, что санкции против российских алмазов могут привести к чрезвычайному росту стоимости драгоценных камней.
Москва предупреждала, что санкции будут обходиться. «Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, и они будут реализованы. В любом случае будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать наши интересы», — заверил представитель президента Дмитрий Песков.
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