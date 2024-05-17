США ослабили контроль над санкциями против российских алмазов

Негативная реакция на запрет импорта российских алмазов со стороны отрасли вынудила США пересмотреть санкции, выяснил Reuters. По данным агентства, больше всего претензий выражали индийские огранщики и африканские страны

Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Соединенные Штаты в настоящее время пересматривают самые строгие элементы санкций против российских алмазов после негативной реакции со стороны африканских стран, индийских огранщиков и ювелиров из Нью-Йорка, рассказали Reuters семь источников.

Как отмечает агентство, декабрьские санкции на алмазы из России привели к «одному из крупнейших потрясений» в отрасли за последние десятилетия. Два источника Reuters уточнили, что американцы отключились от рабочих групп G7 по вопросу строгого контроля над российскими алмазами, а один из них назвал их «присутствующими, но не участвующими».

Высокопоставленный представитель администрации президента США при этом утверждает, что Вашингтон не изменил своей позиции и что Соединенные Штаты продолжат работать с G7. «Мы хотим убедиться, что мы находим правильный баланс между причинением вреда России и обеспечением того, чтобы все было осуществимо», — сказал чиновник на условиях анонимности.

Россия — крупнейший мировой производитель необработанных алмазов: в 2021 году объем экспорта составил $4 млрд, на нее приходится доля рынка 30%. С 1 января 2024 года начал действовать запрет на прямой импорт российских алмазов, с марта под запрет попали и косвенные поставки из России. Теперь импортеры в страны G7 должны самостоятельно подтверждать, что алмазы происходят не из России. С сентября запрет ЕС также потребует, чтобы алмазы весом 0,5 карата и выше проходили исключительно через Антверпен — европейский алмазный центр. Там эти алмазы должны будут пройти сертификацию с использованием блокчейна.

Как добавили источники Reuters, в G7 согласились, что Антверпен станет первым центром проверки происхождения алмазов, а другие будут добавлены в список позже. При этом три собеседника агентства отметили, что Вашингтон охладел к обеспечению возможности отслеживания российских алмазов и что дискуссии о внедрении этой системы зашли в тупик. Представитель администрации Байдена напомнил, что обязательство внедрить механизм отслеживания к 1 сентября относится к Евросоюзу, а не к США.

«Нам необходимо сделать это таким образом [ввести механизм отслеживания], чтобы принять во внимание обеспокоенность африканских партнеров и африканских производителей, принять во внимание партнеров из Индии и ОАЭ <...> и убедиться, что мы также можем сделать это пригодным для промышленности США», — сказал чиновник. По его словам, Вашингтон полностью не отказался от идеи внедрения этого механизма, однако не факт, что он заработает в сентябре.

Против санкций в отношении российских алмазов выступали в том числе власти Индии, а также Анголы, Ботсваны и Намибии, которые указывали на несправедливость в «единой точке входа» на европейский рынок. Производители алмазов De Beers и ботсванская госкомпания Okavango Diamond также предупреждали, что санкции против российских алмазов могут привести к чрезвычайному росту стоимости драгоценных камней.

Москва предупреждала, что санкции будут обходиться. «Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, и они будут реализованы. В любом случае будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать наши интересы», — заверил представитель президента Дмитрий Песков.