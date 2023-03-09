Герман Греф: в Сбербанке было две волны оттока ИТ-специалистов в 2022 году

Греф рассказал о двух волнах оттока ИТ-специалистов из «Сбера» в 2022-м

Греф рассказал, что банк пережил две волны оттока ИТ-специалистов в 2022 году, но компенсировал их нехватку. Однако еще предстоит повысить квалификацию сотрудников. По данным Минцифры, за прошлый год уехали 100 тыс. айтишников

Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В прошлом году Сбербанк столкнулся с двумя волнами оттока ИТ-специалистов, теперь же недостаток сотрудников данной категории почти компенсирован, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на брифинге по итогам публикации финансовых результатов банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), передает корреспондент РБК.

«Действительно, в прошлом году мы столкнулись с двумя волнами оттока, но в целом мы на сегодняшний день во многом компенсированы в части этого оттока, потому что мы на сегодняшний день имеем укомплектованность, которой не имели до возникновения всей этой ситуации», — сказал он. На какие периоды пришлись оттоки, Греф не уточнил.

Сохранившейся проблемой глава банка назвал необходимость восстановления «квалификационной составляющей»: во время оттоков ушли более квалифицированные senior- и middle-разработчики. Это «вопрос времени», считает Греф. Он добавил, что с прошлого года происходит обратная релокация сотрудников и проблема уже не ощущается остро.

В конце декабря прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что за две волны отъезда ИТ-специалистов страну покинули более 100 тыс. человек, или до 10% сотрудников ИТ-компаний. 80% покинувших страну продолжают работать на отечественные компании, уточнил министр.

Чтобы остановить отток кадров из страны, власти в прошлом году ввели для них некоторые преференции. Например, это льготная ипотека (под 5% годовых) и отсрочка от частичной мобилизации.