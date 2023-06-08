Еврозона оказалась в рецессии из-за роста цен на энергоносители

Евростат: еврозона вступила в рецессию в первом квартале 2023 года

Второй квартал подряд ВВП еврозоны снижается на 0,1% — это стало первой полугодовой рецессией в ЕС со времен пандемии коронавируса, пишет Bloomberg

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Еврозона в первом квартале 2023 года пережила «самую мягкую из возможных рецессий» на фоне резкого роста цен на энергоносители. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.

Рецессия — это устойчивое снижение экономики на протяжении определенного периода времени. В случае с еврозоной снижение длится второй квартал подряд. Так, экономика 20 стран ЕС сократилась на 0,1% в период с января по март в добавок к снижению в четвертом квартале прошлого года на те же 0,1%. Это первая рецессия в еврозоне со времен пандемии коронавируса, отмечает агентство.

Рецессия станет ударом для европейских политиков и сотрудников Европейского центрального банка, которые неоднократно заявляли, что экономический спад можно предотвратить, даже несмотря на то что инфляция выросла до самого высокого уровня за всю историю еврозоны, отмечает Bloomberg.

В середине мая Еврокомиссия спрогнозировала, что ЕС удастся избежать рецессии и что в 2023 и 2024 годах ВВП должен вырасти на 1,0 и 1,7% соответственно.

Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони подчеркнул, что европейская экономика находится «в лучшей форме», чем прогнозировалось осенью 2022 года. В Еврокомиссии уточнили, что улучшение прогноза «обусловлено контршоком в отношении условий торговли, вызванным снижением цен на энергоносители».

В то же время Bloomberg писало, что устойчивость экономики Германии, которая десятилетиями была экономическим двигателем Европы, рушится и что это несет опасность для всего региона.

Агентство отмечает, что в январе канцлер Олаф Шольц говорил, что Берлину удалось избежать глубокой рецессии, несмотря на энергокризис, однако 25 мая Федеральное статистическое ведомство сообщило, что немецкий ВВП в первом квартале 2023 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Снижение было зафиксировано по итогам второго квартала подряд (в октябре—декабре ВВП уменьшился на 0,5%), что обычно означает техническую рецессию, писало Reuters.

В начале 2023 года главный исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева прогнозировала рецессию в Евросоюзе. По ее словам, кроме ЕС также должны замедлиться экономики США и Китая.