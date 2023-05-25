Газпром ответил на данные FT о затягивании Китаем стройки «Силы Сибири-2»

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов опроверг РБК информацию Financial Times о том, что Китай может затянуть переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2».

«Не читайте советских газет», — заявил он и приложил видео из фильма «Собачье сердце».

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Financial Times ранее 25 мая опубликовала статью под названием «Сила Сибири: Китай заставляет Путина ждать газопровода». Опрошенные изданием эксперты сочли, что Пекин стремится затянуть переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2» в том числе для заключения более выгодных условий.

FT указала, что недавний визит премьер-министра Михаила Мишустина в Китай также не завершился подписанием документа, в котором бы Пекин брал на себя четкие обязательства по этому газопроводу.

«У Пекина есть опыт затягивания переговоров ради заключения более выгодной сделки — так было, когда велись переговоры по «Силе Сибири-1», — сказала газете Алисия Бачульска, эксперт по политике Китая в Европейском совете по международным отношениям. По ее словам, в пользу такого варианта развития событий говорит тот факт, что российская спецоперация на Украине затянулась и Пекин может не спешить с реализацией проекта, чтобы получить более выгодное предложение по цене, так как у России нет альтернативных каналов сбыта топлива.

С тем, что у Москвы нет других вариантов по поставкам газа, согласилась Татьяна Митрова, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. «Этот газ больше некуда отправить», — считает она.