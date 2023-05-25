Газпром ответил на данные FT о затягивании Китаем стройки «Силы Сибири-2»
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов опроверг РБК информацию Financial Times о том, что Китай может затянуть переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2».
«Не читайте советских газет», — заявил он и приложил видео из фильма «Собачье сердце».
Financial Times ранее 25 мая опубликовала статью под названием «Сила Сибири: Китай заставляет Путина ждать газопровода». Опрошенные изданием эксперты сочли, что Пекин стремится затянуть переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2» в том числе для заключения более выгодных условий.
FT указала, что недавний визит премьер-министра Михаила Мишустина в Китай также не завершился подписанием документа, в котором бы Пекин брал на себя четкие обязательства по этому газопроводу.
«У Пекина есть опыт затягивания переговоров ради заключения более выгодной сделки — так было, когда велись переговоры по «Силе Сибири-1», — сказала газете Алисия Бачульска, эксперт по политике Китая в Европейском совете по международным отношениям. По ее словам, в пользу такого варианта развития событий говорит тот факт, что российская спецоперация на Украине затянулась и Пекин может не спешить с реализацией проекта, чтобы получить более выгодное предложение по цене, так как у России нет альтернативных каналов сбыта топлива.
С тем, что у Москвы нет других вариантов по поставкам газа, согласилась Татьяна Митрова, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. «Этот газ больше некуда отправить», — считает она.
Проектирование газопровода «Сила Сибири-2» началось еще в 2020 году, он пройдет из России через Монголию в Китай. Примерная протяженность трубы составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. км пройдут по территории России. Емкость трубы — до 50 млрд куб. м газа в год.
О договоренности с Китаем по поводу строительства газопровода «Сила Сибири-2» объявил президент России Владимир Путин 21 марта, во время визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву. «Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа надежных стабильных поставок из России», — сказал Путин. Вице-премьер Александр Новак тогда говорил, что у Москвы и Пекина «есть общее понимание, что проект поддерживается». Он сообщил, что компаниям поручили проработать «детали проекта».
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в июле 2022 года говорил, что ожидает начала строительства газопровода в 2024 году. В январе South China Morning Post писала со ссылкой на аналитиков, что Пекин стремится ускорить строительство «Силы Сибири-2», чтобы снизить зависимость от поставок из Австралии, откуда страна в 2020 году получила 43% импорта СПГ.