Экспорт российского газа в ЕС по «Турецкому потоку» остался рекордным

Поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» в апреле остаются рекордными, несмотря на конец сезона отопления, следует из данных ENTSOG. Эксперты допускают рост экспорта газа в целом по году, в том числе через Украину

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Экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» в апреле остается рекордным, несмотря на завершение в регионе зимнего периода и сезона отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ), следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

По расчетам РБК, «Газпром» с 1 по 16 апреля поставил на европейский рынок по «Турецкому потоку» 543,3 млн куб. метров газа. Это меньше на 16,8% уровня поставок первых двух недель марта, но на 3,4% выше уровня аналогичного периода 2023-его. При этом, текущий результат первых двух недель апреля стал новым максимумом для аналогичного периода четырех прошлых лет.

Поставки газа по «Турецкому потоку», который начал работу в 2020 году, с начала этого года ежемесячно обновляют исторические максимумы. Суммарный экспорт с 1 января по 16 апреля достиг рекордных для этого периода 4,055 млрд куб. м., что на 40,2% больше, чем год назад. А с учетом поставок по украинскому маршруту «Газпром» направил в Европу с начала года около 8,245 млрд куб. м., что на 27% больше аналогичного показателя прошлого года.

Европа официально завершила отопительный период в конце марта, сохранив в поземных хранилищах максимально высокие запасы газа. Заполненность европейских ПХГ по итогам сезона составила 58,32%. С 1 апреля Евросоюз перешел к периоду закачки газа в хранилища.

В настоящее время украинская газотранспортная система и «Турецкий поток» являются единственными маршрутами поставок российского трубопроводного газа европейским потребителям. Первый — обеспечивает экспорт в направлении Центральной Европы, второй — Южной и Юго-Восточной. Однако оба работают не на полную мощность. В частности, соглашение «Газпрома» с Украиной предполагает ежесуточный объем поставок с 2021 года на уровне 109,6 млн куб. м., но в мае 2022 года украинская сторона ограничила прием российского газа на одной из точек входа в ГТС. Перенос всех объемов на другую точку (ГИС «Суджа») технологически невозможен, говорил «Газпром». В 2024 году компания в среднем поставляет по этому маршруту 39,2 млн куб. м. в сутки. В то же время проектная мощность «Турецкого потока» позволяет поставлять 43,2 млн куб. м. в сутки в Европу, в то время как в среднем в этом году этот показатель составляет 37,9 млн куб. м.

Что влияет на поставки по «Турецкому потоку»

Весь прирост российских поставок с 1 по 16 апреля обеспечили Венгрия (на 59,2% год к году) и Греция (в 3,6 раза), но этот эффект обеспечен низкой базой, объяснет Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ). При этом Румыния, Болгария (предположительный «серый» импорт), Сербия и Северная Македония импорт, напротив, резко снизили, добавляет эксперт.

«Греция больше года, с мая 2022 года по июнь 2023 года, сводила трубопроводный импорт из России к возможному минимуму, прерывая его иногда на целые недели. В мае 2023 года поставки были равны нулю, соответственно формально во втором квартале 2024 года можно ожидать феноменального роста. Хотя, начиная с июля 2023 года, среднемесячные поставки в Грецию более-менее устойчивы. Причина возвращения в Греции интереса к российскому газу, вероятно, связана с его ценовой конкурентоспособностью по сравнению с СПГ: в 2023 году поставки СПГ в Грецию упали на 24%, в первом квартале 2024 года — еще на 17%. Здесь явно виден эффект замещения», — говорит Белогорьев.

В случае Венгрии в августе-сентябре 2023 года произошло заметное увеличение поставок российского газа через Сербию одновременно с резким снижением перетоков газа из Австрии, продолжает эксперт. «Предположу, что «Газпром» перенаправил на «Балканский поток» поставки российского газа, которые в 2022-2023 годах все еще шли в Венгрию через австрийский Баумгартен», — объясняет он.

Однако, по сравнению с мартом 2024 года среднемесячные поставки в Венгрию снизились на 9,1%, а в Грецию — на 7,8%, оценивает Белогорьев. «Поэтому говорить о том, что в апреле мы наблюдаем какую-то новую тенденцию я бы не стал», — подытоживает эксперт.

Какие перспективы у экспорта

Несмотря на рост поставок трубопроводного газа из России, Европейский Союз снизил импорт природного газа с начала 2024 года на 4,4% относительно аналогичных показателей прошлого года, отмечает директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова. «Однако в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой в текущем году в регионе ожидается некоторый рост спроса на газ. Поэтому можно допустить, что поставки российского трубопроводного газа продолжат свой рост», — отмечает она.

Белогорьев добавляет, что «по итогам первых трех с половиной месяцев мы видим обнадеживающий прирост поставок и через Турцию, и через Украину». Так, общий среднесуточный экспорт российского газа в Евросоюз и страны бывшей Югославии превысили 74 млн куб. м. по сравнению с 65,7 млн куб. м. в среднем за 2023 год. Однако, впереди сезонное летнее снижение, а на годовые показатели также будут сильно влиять погодные условия в четвертом квартале, напоминает он.

«Поддержку поставкам может оказать угроза прекращения украинского транзита: если к ноябрю-декабрю не будет достигнута ясная договоренность о его продолжении, то Словакия, Австрия и Венгрия будут, скорее всего, стремится в начале зимы к минимальному отбору газа из ПХГ, увеличивая до максимума текущий импорт газа», — предполагает эксперт.

Однако, по его мнению, пока стоит ориентироваться на сохранение общих поставок российского трубопроводного газа на прошлогоднем уровне — около 24 млрд куб. м. «При этом турецкий транзит может увеличится до 13-13,5 млрд куб. м. по сравнению с 12,2 млрд куб. м. в 2023 году», — заключает Белогорьев.

Несмотря на рост общих поставок «Газпрома» в ЕС в 1,4 раза относительно аналогичного периода прошлого года, текущая ценовая конъюнктура указывает на снижение доходов компании от европейского экспорта, указывает Белова. «При наблюдаемой в 2024 году динамике цен на газ на TTF выручка «Газпрома» может составлять порядка $2,6 млрд, что однако ниже показателя аналогичного периода 2023 года в те же 1,4 раза», — заключает она.

По ее мнению, негативное влияние на российские поставки в этом году может оказать как физическое воздействие на газопроводную инфраструктуру, особенно украинскую ГТС, так и политические решения со стороны Евросоюза.