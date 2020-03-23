Минфин предложил разрешить изменять госконтракты из-за коронавируса

Заказчики могут получить право менять цену и сроки госконтрактов, если обязательства невозможно исполнить из-за введенных ограничений против распространения коронавируса, сообщил «Интерфакс»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минфин подготовил поправки в закон «О контрактной системе» (44-ФЗ), где предложил разрешить изменять сроки и цены госконтрактов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с положениями проекта.

Поправки позволят госзаказчикам и подрядчикам по соглашению сторон менять сроки исполнения и цену контракта, если из-за последствий распространения коронавируса или в иных установленных правительством случаях возникли не зависящие от сторон препятствия для его исполнения, сообщил источник агентства.

Внести изменения в закон о госзакупках ранее поручил штаб по предупреждению коронавирусной инфекции в России. Многие компании уже ощутили снижение внешнего спроса и доступности финансов, испытывают проблемы с поставками импортных комплектующих, констатировало правительство.

Минпромторг анонсировал совместный с Минюстом и Минфином законопроект о признании ограничений для борьбы с коронавирусом форс-мажором при госзакупках. В частности, эта мера поможет снизить проблемы автопроизводителей, отмечал Минпромторг.

ФАС уже предписала территориальным органам учитывать при рассмотрении жалоб на процедуры госзакупок, что коронавирус является форс-мажором.