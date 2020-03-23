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Минфин предложил разрешить изменять госконтракты из-за коронавируса

Заказчики могут получить право менять цену и сроки госконтрактов, если обязательства невозможно исполнить из-за введенных ограничений против распространения коронавируса, сообщил «Интерфакс»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минфин подготовил поправки в закон «О контрактной системе» (44-ФЗ), где предложил разрешить изменять сроки и цены госконтрактов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с положениями проекта.

Поправки позволят госзаказчикам и подрядчикам по соглашению сторон менять сроки исполнения и цену контракта, если из-за последствий распространения коронавируса или в иных установленных правительством случаях возникли не зависящие от сторон препятствия для его исполнения, сообщил источник агентства.

Внести изменения в закон о госзакупках ранее поручил штаб по предупреждению коронавирусной инфекции в России. Многие компании уже ощутили снижение внешнего спроса и доступности финансов, испытывают проблемы с поставками импортных комплектующих, констатировало правительство. 

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Минпромторг анонсировал совместный с Минюстом и Минфином законопроект о признании ограничений для борьбы с коронавирусом форс-мажором при госзакупках. В частности, эта мера поможет снизить проблемы автопроизводителей, отмечал Минпромторг.

ФАС уже предписала территориальным органам учитывать при рассмотрении жалоб на процедуры госзакупок, что коронавирус является форс-мажором.

РБК направил запросы в Минфин и Минпромторг.

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20 марта Минфин ускорил госзакупки товаров и услуг, которые необходимы для борьбы с распространением коронавируса. Теперь госзаказчики могут проводить такие закупки без конкурса у единственного поставщика, ссылаясь на режим повышенной готовности. Из-за долгих процедур можно не успеть предотвратить чрезвычайную ситуацию, отмечается в письме Минфина. Сейчас режим повышенной готовности введен во всех регионах России.

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Сертификаты компаниям, подтверждающие, что ограничительные меры государства не позволили выполнить обязательства перед зарубежными партнерами, выдает ТПП. По внутренним контрактам общая практика такова: или стороны договора приходят к соглашению — и ответственность за нарушение снимается, или же конфликт разрешает суд.

Важно, что форс-мажор не обнуляет обязательства по контрактам, а лишь снимает ответственность за их нарушение — неустойки и штрафы. Предпринимательские риски: изменение курсов валют, отсутствие на рынке нужных товаров, отсутствие у должника средств, нарушение обязательств со стороны контрагентов (третьих лиц) — не признаются форс-мажором.

Автор: Ольга Агеева
Теги: госзакупки, коронавирус, Минфин, законопроект
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