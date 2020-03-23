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Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр поручил представить предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях». Ранее глава Минфина заверял, что сокращать бюджетные расходы не будут
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях». Об этом говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте правительства.

В документе отмечается, что поручения даны по итогам совещания по экономическим вопросам, которое Мишустин провел 21 марта. В ходе этого совещания глава Минфина Антон Силуанов напоминал, что Госдума уже приняла в первом чтении проект закона, который — после его вступления в силу — даст правительству возможность «оперативно перенаправлять ресурсы на приоритетные направления, на приоритетные цели».

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Федеральный чиновник заявил «Ведомостям», что поручение Мишустина это подготовка к секвестру бюджета, однако другой чиновник сказал, что речь идет, скорее, о перераспределении расходов внутри бюджета.

РБК направил запросы в Минфин и Минэкономразвития.

Ранее Силуанов говорил, что правительство не намерено сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году. «В этом году сокращать бюджетные расходы мы не будем», — сказал министр в интервью в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу, 20 марта.

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Госдума 19 марта одобрила в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие правительству оперативно, без согласования с парламентом, увеличить свой резервный фонд для борьбы с коронавирусной инфекцией. Главное — создать «работающий механизм, который позволял бы оперативно перераспределять ресурсы», говорил Силуанов, добавляя, что Минфин рассчитывает на поддержку парламентариев. Резервный фонд правительства будет увеличен на 300 млрд руб. для борьбы коронавирусом.

Кроме того, Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития обеспечить внесение в законодательство возможность предоставления регионам России отсрочки по бюджетным кредитам, ранее выданным из федерального бюджета, а также реструктуризации такого долга.

В свою очередь Минтруд и Минюст должны до 25 марта представить в правительство предложения о мерах, направленных на то, чтобы не допустить необоснованных увольнений работников в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и привлечении уличенных в этом работодателей к ответственности.

При этом Минтруда и Федеральной налоговой службе поручено усилить контроль за жалобами работников, а также обеспечить проведение внеплановых проверок в случае установления фактов необоснованных увольнений или невыплаты (несвоевременной выплаты) заработной платы.

Авторы: Евгений Калюков, Юлия Старостина
Теги: Михаил Мишустин, Минфин, правительство
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