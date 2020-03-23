Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр поручил представить предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях». Ранее глава Минфина заверял, что сокращать бюджетные расходы не будут

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях». Об этом говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте правительства.

В документе отмечается, что поручения даны по итогам совещания по экономическим вопросам, которое Мишустин провел 21 марта. В ходе этого совещания глава Минфина Антон Силуанов напоминал, что Госдума уже приняла в первом чтении проект закона, который — после его вступления в силу — даст правительству возможность «оперативно перенаправлять ресурсы на приоритетные направления, на приоритетные цели».

Федеральный чиновник заявил «Ведомостям», что поручение Мишустина это подготовка к секвестру бюджета, однако другой чиновник сказал, что речь идет, скорее, о перераспределении расходов внутри бюджета.

РБК направил запросы в Минфин и Минэкономразвития.