Титов предложил Мишустину оплатить «вирусные» больничные за счет властей

Государство должно полностью освободить от налогов и проверок малый и средний бизнес, приостановить контроль и надзор, а также вступление новых законов. Такие антикризисные меры предложил правительству бизнес-омбудсмен Борис Титов

Заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил правительству принять пакет мер для помощи бизнесу из-за пандемии коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Текст письма премьеру Михаилу Мишустину есть в распоряжении РБК.

Правительство ранее отметило, что предсказать всю глубину влияния пандемии на экономику России невозможно. Но некоторые компании уже ощутили снижение внешнего спроса и доступности финансовых средств, испытывают проблемы с поставками импортных комплектующих.

Меры правительства России В числе мер, которые правительство собирается принять для борьбы с последствиями распространения инфекции, — формирование антикризисного фонда в 300 млрд руб. для поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) и отраслей в зоне риска, а также оплата больничных гражданам на карантине. Уже обнулены импортные пошлины и расширен таможенный «зеленый коридор» для отдельных видов социально значимых товаров.

Авиакомпаниям и турагентствам предоставлена отсрочка на уплату налогов. Туркомпании до конца года освобождены от взносов в резервный фонд «Турпомощи» и выплат в фонды персональной ответственности. В дальнейшем мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия, отмечают в правительстве.

ЦБ предоставил банкам гарантии для реструктуризации и пролонгации кредитов транспортным и туристическим компаниям.

Расширена программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса: сняты ограничения на виды кредитования отраслям, увеличен размер субсидий.

Предприятиям МСП, арендующим государственное или муниципальное имущество, дана отсрочка при уплате арендных платежей на три месяца.

Что предлагает бизнес-омбудсмен

По мнению Бориса Титова, государство должно сосредоточиться не на поддержке банковской сферы и крупного сырьевого бизнеса, как в кризис 2014–2015 годов, а на помощи предприятиям реального сектора экономики: