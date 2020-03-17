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Экономика ,  
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Титов предложил Мишустину оплатить «вирусные» больничные за счет властей

Государство должно полностью освободить от налогов и проверок малый и средний бизнес, приостановить контроль и надзор, а также вступление новых законов. Такие антикризисные меры предложил правительству бизнес-омбудсмен Борис Титов
Заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил правительству принять пакет мер для помощи бизнесу из-за пандемии коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Текст письма премьеру Михаилу Мишустину есть в распоряжении РБК.

Правительство ранее отметило, что предсказать всю глубину влияния пандемии на экономику России невозможно. Но некоторые компании уже ощутили снижение внешнего спроса и доступности финансовых средств, испытывают проблемы с поставками импортных комплектующих.

Меры правительства России

В числе мер, которые правительство собирается принять для борьбы с последствиями распространения инфекции, — формирование антикризисного фонда в 300 млрд руб. для поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) и отраслей в зоне риска, а также оплата больничных гражданам на карантине.

  • Уже обнулены импортные пошлины и расширен таможенный «зеленый коридор» для отдельных видов социально значимых товаров.
  • Авиакомпаниям и турагентствам предоставлена отсрочка на уплату налогов. Туркомпании до конца года освобождены от взносов в резервный фонд «Турпомощи» и выплат в фонды персональной ответственности. В дальнейшем мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия, отмечают в правительстве.
  • ЦБ предоставил банкам гарантии для реструктуризации и пролонгации кредитов транспортным и туристическим компаниям.
  • Расширена программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса: сняты ограничения на виды кредитования отраслям, увеличен размер субсидий.
  • Предприятиям МСП, арендующим государственное или муниципальное имущество, дана отсрочка при уплате арендных платежей на три месяца.

Что предлагает бизнес-омбудсмен

По мнению Бориса Титова, государство должно сосредоточиться не на поддержке банковской сферы и крупного сырьевого бизнеса, как в кризис 2014–2015 годов, а на помощи предприятиям реального сектора экономики:

  • полностью освободить от налогов малый и средний бизнес на спецрежимах, а предприятия на основной системе налогообложения с количеством сотрудников менее 500 (кроме отдельных видов деятельности) освободить на 50% от федеральных налогов;
  • отсрочить 50% выплат страховых платежей в соцфонды при условии сохранения рабочих мест;
  • ввести мораторий на контрольно-надзорную деятельность: временно отменить любые проверки, кроме случаев угрозы жизни и здоровью граждан;
  • отложить начало действия всех новых законодательных норм;
  • продлить действие всех разрешений и лицензий до конца 2020 года;
  • проиндексировать цены по государственным и муниципальным контрактам на поставки импортных товаров на процент падения курса рубля;
  • оплатить период временной нетрудоспособности в связи с заболеванием коронавирусом, карантином или необходимостью ухода за больными из фонда борьбы с последствиями пандемии;
  • рекомендовать ЦБ не повышать ключевую ставку на время пандемии и высокой волатильности на мировых финансовых рынках.

Что предприняли другие страны

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку до 0–0,25%, вернулась к программе количественного смягчения (купит гособлигации на $500 млрд и ипотечные облигации на $200 млрд). Обсуждаются отсрочка налогов для МСП и ряда секторов экономики, освобождение граждан от подоходных налогов до конца 2020 года и меры поддержки людей с неоплачиваемым отпуском по болезни. Общий объем выделенных средств — $8,3 млрд.

Народный банк Китая снизил ключевую ставку с 4,15 до 4,05% с прогнозом дальнейшего снижения до 3,95%. Отменен НДС для предприятий провинции Хубэй, в остальных провинциях, где ставка составляла 3%, она снижена до 1%. Организован бесплатный транспорт для граждан. Общий объем выделенных средств составил $22 млрд.

Испания снизила налоги для предприятий туризма, отелей и транспорта, предоставила оплачиваемый больничный гражданам на карантине.

Франция и Дания ввели для предприятий отсрочку по налогам и страховым взносам. Дания дополнительно выплачивает компенсации предприятиям, пострадавшим от коронавируса. Во Франции такие компании не штрафуют за задержки при исполнении госконтрактов, а всем родителям детей на карантине предоставляется оплачиваемый больничный.

Автор: Ольга Агеева
Теги: коронавирус, малый и средний бизнес, налоги, господдержка
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