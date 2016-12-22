Китай пригрозил ответить США введением пошлин на крыжовник и курагу

Китай заявил о намерении приостановить прежние условия торговли с США «в целях эффективной защиты интересов» и предупредил о возможном росте пошлин на ввоз. Для этого в Пекине составили список из 128 импортируемых из США товаров

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Министерство коммерции Китая в ответ на введение Соединенными Штатами тарифов на импорт стали и алюминия опубликовало на своем сайте официальное заявление. В нем ведомство перечислило 128 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов. На всех них Пекин может ввести пошлины, заметили в министерстве.​

В частности, в список китайского ведомства вошли свежие фрукты (бананы, инжир, ананасы, гуава, авокадо, манго, хурма, вишня, груши, яблоки, киви и др.), ягоды (свежий виноград, арбуз, дыня, замороженная малина, ежевика, шелковица, смородина и крыжовник), сухофрукты (курага, чернослив, сушеные яблоки и др.), а также несколько видов орехов (бразильские орехи, фундук, грецкие орехи, фисташки и др.), вина и свинина. Кроме того, в перечне оказались изделия из стали (трубы) и алюминиевый лом.

Протекционистские меры США по введению тарифов на импорт стали и алюминия, как подчеркнули в китайском Министерстве коммерции, «нарушили правила ВТО». «Фактически они представляют собой серьезное ущемление интересов Китая», — объяснили там возможное принятие ответных ограничений, заметив, что дополнительные пошлины на товары, не предусмотренные положениями соглашения ВТО, Пекин может принять «в целях эффективной защиты интересов» страны.

Окончательное решение по этому вопросу, по данным ведомства, Китай примет после 31 марта. До этого министерство предложило представителям «соответствующих китайских национальных департаментов, местным органам власти, а также бизнес-ассоциациям» «поделиться мнением о контрмерах».

Распоряжение о введении тарифов на импорт стали и алюминия президент США Дональд Трамп подписал 9 марта. Оно коснулось всех стран, за исключением Канады, Мексики, стран Евросоюза, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Единые пошлины на ввоз стали, согласно этому документу, составили 25%, на ввоз алюминия — 10%. Прежде Министерство торговли США заявляло, что импорт стали и алюминия «угрожает национальной безопасности» Штатов.

22 марта Трамп подписал меморандум о введении торговых ограничений в отношении Китая. Этот документ был направлен на сокращение дефицита в торговле Вашингтона с Пекином (он, как указывал американский лидер, «по разным оценкам, составляет от $375 млрд до $504 млрд»). В рамках реализации предусмотренных меморандумов пунктов президент США поручил составить список китайских товаров, которые будут обложены пошлинами. Всего, как отмечалось в документе, тарифы должны коснуться импорта на $60 млрд. В Китае после принятия соответствующих мер предостерегли США от «торговой войны». Пекин, как заметили представители китайской дипмиссии в Вашингтоне, готов «сражаться до конца».