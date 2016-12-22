США отложили введение пошлин на импорт металлов из ЕС

США пока не будут вводить пошлины на импортную стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза и ряда других стран. Об этом рассказал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, сообщает Bloomberg.

«У нас есть две страны НАФТА (Канада и Мексика), у нас есть Европа, Австралия, у нас есть Аргентина, у нас есть Бразилия и, безусловно, Корея», — сказал Лайтхайзер, выступая на слушаниях в финансовом комитете сената.

Он отметил, что правительство США решило «поставить на паузу введение таможенных пошлин». Лайтхайзер уточнил, что США хотят завершить переговоры по торговым разногласиям с перечисленными странами и ЕС до конца апреля.

Президент США Дональд Трамп 9 марта подписал распоряжение о введении тарифов на импорт стали и алюминия из всех стран, за исключением Канады и Мексики. Единые пошлины на ввоз стали составят 25%, на ввоз алюминия — 10%. Уточнялось, что тарифы начнут действовать через 15 дней. Ранее министерство торговли США пришло к выводу, что импорт стали и алюминия «угрожает национальной безопасности» страны.

В свою очередь ЕС разработал ответные меры, согласно которым планируется ввести 25-процентный тариф на ввоз американских товаров. Речь идет об одежде, обуви, мотоциклах, стали и других товарах.